El hijo de Sandra es alumnos del Giner de los Ríos, tiene autismo, pero no cuenta con los mismos derechos que cualquiera de sus compañeros. Desde que comenzó el curso, su madre está reclamando un especialista que les de apoyo durante toda la jornada lectiva y es que, en julio, el centro escolar comunicó a las familias que la junta suprimía una de las dos plazas de audición y lenguaje, basándose exclusivamente en la ratio del colegio y sin tener en cuenta la cantidad de alumnos con necesidades educativas escolarizados en el centro.

“En julio enviamos un escrito al inspector de educación del cual no obtuvimos ninguna respuesta. El septiembre mandamos otro escrito a la consejera provincial y al secretario general y solo obtuvimos una respuesta del segundo, en la que aclaraba que para el curso 21/22 contábamos con una plaza de Audición y Lenguaje, algo que ya sabíamos” Son palabras de Sandra que también asegura que los derechos de estos niños y niñas se están vulnerando, ya que no hay padres reclamando más profesores de matemática o inglés para alumnos que no necesitan apoyo: “Siempre estamos hablando de educación inclusiva y porque mi hijo no puede tener los mismos derechos que un niño que no tiene problemas”.