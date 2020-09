La Junta de Extremadura a padres, docentes y alumnos: el curso continúa porque "los protocolos funcionan"

La Junta de Extremadura se ve "en condiciones" de que el curso educativo en la región pueda proseguir porque "los protocolos funcionan", y reconoce que en todo caso "las contingencias mientras dure la pandemia se van a producir".

Asimismo, defiende que "lo previsible es que como la pandemia continúa hubiera algunos positivos (en las aulas)", y añade que "hasta ahora por el ciclo de las infecciones se han producido fuera de los centros escolares".

De este modo lo ha señalado a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este miércoles la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha añadido que, en cualquier caso, la Administración regional se mantiene en situación constante de advertencia ante la pandemia de la Covid-19.

"Nos preocupa, prevenimos, precavemos y concebimos medidas para actuar frente a las contingencias que desgraciadamente mientras dure su pandemia se van a producir", ha dicho; al tiempo que con carácter general ha insistido en "la necesidad de respetar las medidas individuales, también la limitación de aforos incluso en ámbitos privados", porque "en esta lucha contra la pandemia estamos todos".

Extremadura contabiliza en este momento a más de 520 alumnos y docentes confinados por casos de coronavirus en una veintena de centros escolares de la región. Uno de ellos, el CEIP El Vetón de Majadas de Tiétar (Cáceres) se ha convertido en el primer centro educativo cerrado de la Comunidad Autónoma al acumular 3 casos de coronavirus, dos de ellos en las últimas horas. Sus 130 alumnos y el cuerpo de docente tendrán que seguir con la modalidad de educación a distancia durante los próximos 14 días.

Por otra parte, preguntada sobre si el ritmo de contagios actual en las aulas extremeñas es el previsible para la Junta o no, Blanco-Morales ha afirmado que "lo previsible es que como la pandemia continúa hubiera algunos positivos que hasta ahora por el ciclo de las infecciones se han producido fuera de los centros escolares". "Evaluar si el dato estaba en el rango de lo previsible o no lo previsible creo que es una estimación que no podemos hacer", ha señalado.

"Estamos en condiciones de proseguir el curso con condiciones seguras sabiendo e insistiendo en que la pandemia está aquí, y que es muy importante respetar siempre las condiciones que desde Salud Pública y para seguridad y prevención están establecidas", como medios de protección, distanciamiento, uso de geles, creación de grupos burbuja en las aulas.