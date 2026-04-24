El infierno de unos vecinos de Mérida: una mujer les arroja orina y excrementos a diario

Los vecinos del número 44 de la calle Mariano José de Larra, en Mérida, han denunciado una situación que califican de insostenible y que aseguran llevar sufriendo durante meses. Según relatan, una vecina de unos 65 años arroja presuntamente orina y excrementos a la vía pública desde su vivienda varias veces al día.

Esta situación ha provocado fuertes olores y un evidente problema de salubridad que afecta a todo el entorno. Los vecinos aseguran que no pueden abrir las ventanas y que incluso evitan pasar por la acera para no pisar la zona afectada.

El origen del conflicto

El origen del problema se remonta a una antigua colonia de gatos que ya generó conflictos en la zona, ya que era la misma vecina la que se encargaba de ellos. Aquella situación obligó al Ayuntamiento de Mérida a intervenir, habilitando un espacio controlado para los animales en la Casa Romana del Anfiteatro.

Intervención del Ayuntamiento

A pesar de los avisos a la Policía Local, los vecinos explican que la falta de pruebas ha dificultado la actuación en un primer momento. Sin embargo, el consistorio ha confirmado que ya existe un informe policial tras una inspección reciente y que el caso está en manos de los servicios sociales.

Fuentes del Ayuntamiento reconocen que se trata de una persona con problemas de salud mental y que la situación dentro de la vivienda es compleja. Por este motivo, ya se está trabajando para realizar una intervención desde el ámbito social y atajar el problema.