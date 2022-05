La Guardia Civil investiga ciberestafas a vecinos de Montijo y Azuaga e implica a tres personas

La Guardia Civil investiga las ciberestafas sufridas por vecinos de las localidades pacenses de Montijo y Azuaga, dos actuaciones no relacionadas entre sí, llevadas a cabo mediante técnicas de engaño y usurpación del estado civil, y por las que los estafadores consiguieron falsificar documentos públicos para obtener créditos financieros y emisión de facturas.

Desde finales del pasado año, la Guardia Civil investigaba las dos supuestas ciberestafas no relacionadas entre sí, sufridas por vecinos de los municipios pacenses de Montijo y Azuaga, quienes manifestaron a los agentes que mediante engaño y usurpación del estado civil, los supuestos autores de la acción delictiva les habrían estafado unos 6.500 euros.

Ante los hechos denunciados, el Equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz ha desarrollado una investigación con la que ha conseguido averiguar en el primero de los casos, como una vecina de Valdivia (Badajoz), tras la obtención de los datos personales y bancarios de la montijana, le habría usurpado el estado civil consiguiendo sin su consentimiento la concesión de un crédito financiero, con el que habría efectuado compras a través de internet y disposiciones en efectivo con cargos a la cuenta de la víctima.

En la segunda actuación, un vecino de Azuaga comunicó haber sufrido una estafa tras la adquisición en páginas web de compra-venta de artículos de automoción el motor de un camión, efectuando el pago por transferencia bancaria tras conformidad de la factura que fue emitida vía whatsApp por el supuesto vendedor, sin haber recibido el producto.

Con las gestiones llevadas a cabo por los agentes, se pudo implicar en la estafa a dos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, uno de ellos con antecedentes por hechos similares, según ha informado este viernes la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz en nota de prensa.

A los tres responsables de ambas actuaciones delictivas se les han instruido diligencias como investigados por delitos de usurpación de estado civil, falsificación documental y estafa, y han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción de Montijo y de Llerena respectivamente.

Para evitar este tipo de estafas, la Guardia Civil recomienda no ofrecer sus datos bancarios por la red, no instalar aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos si no se conoce completamente su funcionamiento, no abrir mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos, no responder a mensajes que soliciten su información personal, no hacer clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no se hayan solicitado, ni facilitar la dirección de correo o información personal a las páginas Web sospechosas que se lo soliciten.