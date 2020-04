Fin de curso en Extremadura: "no habrá aprobado general y acabará en las fechas que estaba previsto"

La consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha indicado que "no va a haber un aprobado general" en la comunidad ni en el tercer trimestre ni en el curso educativo en global, al tiempo que ha defendido en todo caso una "repetición excepcional" para "tratar de favorecer al alumno" y que éste no se pueda ver perjudicado por la situación de confinamiento por el coronavirus.

Así, ha incidido en que cuando defiende una "repetición excepcional" lo que se pretende es que el sistema no se pueda "equivocar en contra del alumno", de tal modo que "siempre vamos a tratar de favorecer al alumno". No obstante, "si un alumno durante la mayor parte del curso no ha tenido seguimiento, no ha tenido una buena evolución por mucho que quiera en este trimestre evidentemente se entendería que pudiera repetir", ha añadido como situaciones que "tienen que valorar cada uno de los docentes".

En este sentido, ha rechazado establecer un número de asignaturas para determinar una posible repetición o no de curso; y ha incidido en que de cara al final de curso lo que se pretende es que "se puedan superar con éxito los objetivos" y que pueda haber "el mayor aprovechamiento escolar dentro de las circunstancias", manteniendo un "contacto estrecho" con familias y alumnados.

De este modo, en este tercer trimestre se van a flexibilizar el curriculum y las programaciones desde la administración con los profesores y los centros, que "revisarán y seleccionarán aquellos aprendizajes y competencias más imprescindibles", ha explicado Gutiérrez en rueda de prensa este viernes en Mérida.

Así, ha subrayado que el objetivo de la Junta es de que el tercer trimestre educativo sea "de refuerzo, de repaso de aprendizaje y de ampliación si se consideran oportunos ciertos aprendizajes que sean más prioritarios" a través de una adaptación en las programaciones y la flexibilización del curriculum. La consejera ha indicado también que la Junta va a tratar de que "se puedan superar con éxito los objetivos, que exista el mayor aprovechamiento escolar dentro de las circunstancias" del confinamiento, así como de "mantener el contacto estrecho con las familias y el alumnado".

Por otra parte, sobre si la Junta se plantea el regreso de los alumnos a las aulas, la consejera ha dicho que la Junta "no se puede plantear la vuelta de los alumnos a las aulas en ningún momento hasta que la autoridad sanitaria no lo indique".

FIN DE CURSO

Respecto a la finalización del curso lectivo, Gutiérrez ha incidido en que el curso escolar finalizará en junio "tal y como estaba establecido", en concreto el 17 de junio, salvo en el caso de Bachillerato (12 de junio) para que haya margen para la preparación de la EBAU, que se celebra los días 30 de junio, 1 y 2 de julio en la región.

También ha subrayado que durante el confinamiento la Consejería de Educación está tratando de priorizar "sobre todo" la atención educativa no presencial, a través de la tutorización, manteniendo comunicación con las familias y el alumnado, así como tratando de dar "continuidad" a los procesos de aprendizaje adaptando "todo" a las circunstancias que se están viviendo; y ha destacado el "gran esfuerzo" que están desarrollando los docentes, las familias y los alumnos.

"La administración está tratando de tomar las medidas oportunas diariamente para dar cabida a todas las situaciones que se nos están presentando y poder seguir este procedimiento dentro de la mayor normalidad posible", ha dicho.

RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN

En cuanto a la recuperación, ha apuntado que en esta ocasión se podrá establecer una "extraordinaria" si los centros educativos lo solicitan a la Administración para dar "una oportunidad más" en asignaturas en aquellos cursos que conducen a titulación. También ha subrayado que la Junta de Extremadura pretende cuidar la atención a la diversidad, reforzando el desarrollo competencial, así como la competencia digital y el trabajo colaborativo.

En cuanto a los instrumentos de evaluación, ha apuntado que "se garantizará la evaluación objetivo, con modalidades como autoevaluación o coevaluación, y se priorizará sobre todo (en el tercer trimestre) el valor diagnóstico formativo sobre el meramente academicista".

Asimismo, en cuanto a la evaluación, ha explicado que se deberá realizar teniendo "muy en cuenta" la trayectoria de las dos primeras evaluación pero también "el interés, la conexión que ha habido en el tercer trimestre con sus docentes y demás"; y ha añadido que en todo caso se trata ésta (la forma de evaluación) de una decisión que establecen los propios docentes.

"Unos (docentes) decidirán un trabajo, otros decidirán según la respuesta que han ido teniendo de las distintas tareas que les hayan mandado, otros decidirá a lo mejor poner algún tipo de examen... Eso es una competencia (la forma de evaluación) de los docentes y nosotros ahí no vamos a decir cómo lo tienen que hacer porque nunca lo hemos hecho", ha espetado.