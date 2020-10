Fernández Vara: "con la aparición de Podemos y Vox se impone la radicalidad. España no les importa"

El presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara se ha referido este viernes a la situación política nacional y ha asegurado que "se ha impuesto la radicalidad" con la aparición de Podemos y Vox en el panorama político. Unos partidos "a los que España no le importa", ha espetado el líder socialista en Extremadura.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la firma del VIII Plan de Riesgos Laborales con la patronal y los sindicatos en Extremadura el 'barón' extremeño ha asegurado que "la mejor bandera es el Sistema Nacional de Salud de la que ellos (Podemos y Vox) no hablan nunca".

Fernández Vara no obstante ha especificado "que no hay otra manera" de negociar los Presupuestos Generales del Estado que con Podemos en el Gobierno de coalición porque "Casado no da un paso al frente" pese a estar todos de acuerdo "en que hacen falta presupuestos".

