Fernández Vara apuesta por "intentar acabar con normalidad este curso escolar"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado este domingo por "intentar acabar este curso escolar con normalidad", para lo cual es necesario "que haya como mínimo mes y medio o dos meses más de clase, que las puede haber", tras lo que ha instado a la finalización de esta nueva prórroga del estado de alarma para tomar una decisión.

En cualquier caso, el dirigente socialista extremeño ha entendido que "cuanto más tarde, más difícil será que eso sea así", tras lo que ha señalado que él "intentaría que el inicio del curso próximo fuera un inicio de normalidad, y este curso, acabar con la mayor normalidad posible", ha dicho.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa telemática este domingo en Mérida, tras la reunión mantenida por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de presidentes autonómicos para tratar sobre la situación del Covid-19. En su intervención, el presidente extremeño ha abogado por esperar "todavía esta prórroga del estado de alarma" hasta el próximo 26 de abril para tomar una decisión, que en cualquier caso "no puede perjudicar a los pequeños en su formación".

Así, y aunque ha admitido que "todos tenemos dudas" sobre la finalización del curso escolar, Vara ha señalado que existe "todavía algo de margen" para tomar una decisión, respecto de la que "no hay unanimidad" en el sector educativo. Y es que se trata de un asunto en el que "no podemos correr riesgos, y menos con los niños", por lo que ha señalado que "en el momento en el que tengamos la oportunidad, con seguridad, de reiniciar el curso lo haríamos, y si no, pues ya se tomará la decisión que haya que tomar".

En cualquier caso, ha apostado por que "hasta que eso llegue, se pueda ir aprovechando el tiempo con la aportación que están haciendo los docentes, los padres y los niños", ha resaltado el presidente extremeño, quien ha destacado también la necesidad de "no perjudicar a aquellos que tienen una situación económica más vulnerable".

"Vamos a esperar, y si a lo largo del mes de mayo se pudiera reiniciar de alguna manera el curso de manera presencial, yo creo que podía acabar el curso con normalidad", ha resaltado Fernández Vara, quien ha abogado por "dar una oportunidad para intentar que el curso acabe con una cierta normalidad, y que el siguiente empiece con un total normalidad".

Finalmente, y respecto al curso universitario, Fernández Vara ha avanzado que la Universidad de Extremadura "dará noticias esta semana" respecto a la finalización este curso.