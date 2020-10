Familiar de la fallecida con covid sin recibir atención médica presencial: "nos daban largas constantemente"

La muerte de Julia, vecina de Aceuchal de 47 años y sin patologías previas ha generado un gran revuelo en toda España. Desde que dio positivo con coronavirus el pasado 11 de octubre hasta el pasado lunes, día 19 de octubre que fallecía en el Hospital de Tierra de Barros estuvo ocho días sin recibir atención médica presencial.

Ana Belen Rosa es su nuera y este miércoles ha pasado por el programa 'Mediodía Extremadura' de la cadena COPE en la primera entrevista que realiza ante los medios de comunicación hablando del calvario que pasaron tanto su suegra como el resto de la familia. "Mucho dolor, que se haya ido así de repente no me entra en la cabeza" señala en estos micrófonos.

La joven firma la carta que ha enviado al consejero de Sanidad y Políticas Sociales José María Vergeles en la que anuncia que la muerte de Julia "no va a quedar así. No hicieron nada por ella", lamenta en esta entrevista en COPE Extremadura con Javi Moreno.

En esa carta Ana Belen narra cómo fue el sufrimiento de Julia Rangel que presentaba síntomas de asfixia y 39 de fiebre, entre otros. Unos síntomas que iban empeorando a lo largo de esos ochos días en los que llamaban constantemente a su centro de salud y la atención que recibían era telefónica.

No obstante, Ana Belén ha asegurado en COPE que "la médica le daba largas y no fue a casa de mi suegra hasta que la pobre ya no podía más". De hecho a preguntas del jefe de informativos de COPE Extremadura, Fabián Vázquez aseguró que "cuando la médica llegó a la casa espetó la frase 'ahora si estás mala', creo que eso sobra". Sobre todo porque en ese momento "llamó a la ambulancia y se marchó, dejando a Julia y a su familia solos esperando" al vehículo que la trasladaría al hospital de Almendralejo, donde fallecía poco después.

Al Servicio Extremeño de Salud ya le consta esta carta denuncia de esta familia "rota por el dolor" y el consejero Vergeles ha asegurado que "se pone a su disposición" para aclarar lo que sucedió aunque no se pronuncia sobre las negligencias que denuncia la familia de la fallecida.

Por su parte el Ayuntamiento de Aceuchal (Badajoz) localidad donde residía la fallecida ha solicitado al SES que se refuerce la atención primaria en el municipio.