Extremadura declara "riesgo alto" por covid y aplicará limitaciones de aforo en todos los municipios

La Junta de Extremadura ha aprobado que debido a la incidencia del coronavirus y, sobre todo, ante las cifras de presión hospitalaria "que empiezan a ser importantes", se declara el nivel de alerta 3 o riesgo elevado de covid-19 en toda la Comunidad Autónoma. Esto implica que todos los municipios de la región tendrán limitaciones y restricciones de aforo en vigor "tengan o no tengan casos de covid".

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de Extremadura José María Vergeles tras la celebración de un Consejo Extraordinario de Gobierno en el que se han aprobado estas medidas, que pasan por limitaciones de aforo que oscilan entre el 25 y el 50 por ciento ya sea el comercio, la hostelería, los lugares de culto o las celebraciones. Además tampoco estará permitida la asistencia de público a competiciones deportivas.

Esta tabla, con los aforos vigentes, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura "lo antes que nos sea posible", según ha explicado Vergeles en rueda de prensa. Una orden que entrará en vigor el mismo día que se publique en el DOE y que será "durante este fin de semana".

Eso sí, el consejero extremeño ha querido dejar claro que esta alerta 3 "no significa que Extremadura esté aislada perimetralmente", por lo que no se aplica el cierre de toda la región. Esta medida no sustituye a las que están vigentes en diferentes localidades extremeñas y que algunas sí se encuentran aisladas perimetralmente. Aislamientos que afectan a algo más de 15.000 ciudadanos extremeños.

