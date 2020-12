Extremadura advierte que podría cerrar la actividad no esencial si no se frenan los contagios

La Junta de Extremadura no descarta la próxima adopción de cierres perimetrales en determinadas localidades de la región ante la incidencia de Covid-19 que acumulan, y que irían acompañados también del cierre de la actividad no esencial.

De este modo, la Administración regional está trabajando en estos momentos en la definición jurídica de la actividad no esencial para adoptar dichas medidas con todas las garantías, teniendo en cuenta además que la previsión es que "de momento" va a "seguir creciendo" la incidencia de Covid-19 en la región.

En rueda de prensa el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha apuntado que seguirán analizando las incidencias de coronavirus en determinadas poblaciones en las que no descarta que tengan que adoptarse la perimetración acompañada de otras medidas, más allá de las que ya puedan estar adoptando los respectivos alcaldes en las mismas.

En este sentido, ha afirmado que "perimetrar un pueblo es no permitir que un pueblo salga ni permitir que el virus entre... pero si no se toma ninguna medida más la gente seguirá haciendo vida dentro del pueblo, con lo cual la incidencia del pueblo por perimetrar exclusivamente no baja y hacen falta otras medidas".

De este modo, tras recordar que la Junta a la hora de tomar decisiones mantiene la "preferencia" de no acudir a la perimetración de grandes términos municipales si es posible porque de lo contrario se requerirían "muchos" efectivos de seguridad, ha explicado que el Ejecutivo regional está tratando de regular la consideración de actividades esenciales y no esenciales para que, si hay que llegar a nuevas perimetraciones, éstas vayan acompañadas del cierre también de la actividad no esencial, porque "eso sí cambia la realidad de un pueblo, de una ciudad" frente a la Covid-19.

En este sentido, Vergeles ha citado varios municipios de más de 10.000 habitantes con una incidencia preocupante. Por ejemplo, Badajoz cuenta actualmente con una incidencia de coronaviurus de 436 casos por 100.000 habitantes; Cáceres de 854 casos; Mérida de 367 casos; Plasencia de 368 casos; Don Benito de 543 casos; Almendralejo de 749 casos; Villanueva de la Serena de 853 casos; Navalmoral de 718 casos; Zafra de 160 casos; Montijo de 1.061 casos; Villafranca de los Barros de 771 casos; Coria de 392 casos; y Olivenza de 718 casos por cada 100.000 habitantes.