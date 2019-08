Un espectador "de altura" en el Teatro

El jugador de la NBA Pau Gasol ha asistido este pasado domingo, día 25, en el Teatro Romano de Mérida, a la representación de la obra "Tito Andrónico".

Dicha función ha sido la que ha supuesto el cierre de la edición número 65 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2019.

El propio jugador de baloncesto ha dado a conocer su asistencia a dicha representación en la capital extremeña en sus cuentas oficiales en Twitter y Facebook, y aprovechando la ocasión lanza a sus seguidores la pregunta de si son más aficionados al cine o al teatro.

"Anoche disfruté del @Festival_Merida en el Teatro Romano viendo la última función de #TitoAndrónico??! Y vosotros... Sois más de cine o de teatro?", reza la entrada publicada por Pau Gasol en sus redes sociales.

