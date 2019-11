El emeritense Juan Antonio Guerrero, nuevo Prefecto de la Secretaría para la Economía

El Papa Francisco ha hecho oficial este jueves 14 de noviembre que el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves será el nuevo Prefecto de la Secretaría para la Economía. El sacerdote será el nuevo responsable de la gestión económica y financiera de la Santa Sede y del Vaticano.

“Como jesuita es una alegría recibir una misión directamente del Papa. Es un modo privilegiado de realizar mi vocación” ha dicho el padre Guerrero a Vatican News. “La obediencia que profeso me ha llevado siempre por caminos inesperados, ha ido sacando de mí lo que yo nunca habría osado intentar y estoy agradecido. La obediencia es, para mí, un lugar privilegiado de encuentro con el Señor”.

“‘Sorpresa’ fue la palabra usada cuando me llamaron desde Mozambique a Roma para ser delegado del Padre General. Para este nuevo servicio debería buscar otra palabra, porque no entraba en modo alguno en mi ámbito de posibilidades. Ha sido algo absolutamente inesperado. Al comienzo me asustó y me tuvo varios días aturdido. Pero lo acojo con humildad, con confianza en el Señor y en el equipo que ya lleva adelante el trabajo de la Secretaría para la Economía. Por mi parte, colaboraré al servicio de esta misión con lo mejor de mí”.

El Pa­dre Juan Gue­rre­ro Al­ves, según la revista 21, nació en el año 1959 en Mérida, Badajoz. Se formó en un colegio de los salesianos y posteriormente con los jesuitas en Villafranca de los Barros.

Entre 1976 y 1979 comenzó a estudiar Ciencias Económicas en Madrid y es en el año 1979 cuando ingresa en la Compañía de Jesús, en el noviciado de Madrid. Años más tarde, fue ordenado diácono en Belo Horizonte (Brasil) y en 1992 fue ordenado sacerdote en Madrid.

Juan Gue­rre­ro Al­ves está también licenciado en Filosofía (Universidad Pontificia Comillas y Universidad Autónoma de Madrid, 1993), en Teología (1994) y Filosofía Política (1998-1999; en Boston (EE.UU).

Además, ha sido moderador de las Comunidades de Voluntariado Jesuita, profesor de Filosofía Social y Política en la Universidad Pontificia Comillas (1994-2003) y superior de dos residencias jesuitas. En el 2003 fue nombrado rector y Maestro de Novicios de los jesuitas en España, y además, ha sido consultor de la Provincia de Castilla del 2004 al 2014.

Más recientemente, en oc­tu­bre de 2017, el Pa­dre Ge­ne­ral de los Je­sui­tas, Ar­tu­ro Sosa, lo nom­bró De­le­ga­do suyo para las Ca­sas y Obras In­ter­pro­vin­cia­les de Roma.

El Padre Juan Antonio Guerrero también fue el encargado de dirigir los ejercicios espirituales que los obispos españoles celebrando del 13 al 19 de enero del presente 2019