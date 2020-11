Down Mérida pone en marcha un curso básico de nuevas tecnologías dirigido a familias

El Área de Familias de Down Mérida ha puesto en marcha un curso básico sobre el uso de Nuevas Tecnologías de la Información dirigido a familias de usuarios de Down Mérida. Para poner en marcha este curso, en Down Mérida ha primado el convencimiento de que el apoyo expreso de la familia es fundamental y preferente para el pleno desarrollo de las capacidades de las personas con Síndrome de Down y otras Discapacidades. En este sentido, como la formación y participación en las actividades on line sigue ocupando un lugar destacado en este curso que ha comenzado en septiembre, la idea de desarrollar esta actividad de aprendizaje es fundamental para que la colaboración e interacción padres/hijos sea plena. La intención del curso es, por tanto, que los participantes adquieran conocimientos básicos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y así poder aminorar en algún grado la brecha digital detectada entre ellos durante los meses del confinamiento y el período posterior en el que una parte de las sesiones y el trabajo cotidiano que, desde Down Mérida, se hace con sus hijos está teniendo lugar de manera telemática. En este sentido, en colaboración con el área de adultos y el programa de Vida Independiente, a finales de octubre dio comienzo esta actividad en la que los padres participantes están divididos en dos grupos, uno de mañana y otro de tarde con el objetivo no sólo de cumplir con las medidas de aforo y seguridad contra la COVID-19, sino también, facilitar la asistencia del mayor número de ellos. Los participantes adquirirán nociones básicas sobre el manejo del correo electrónico y la creación de cuentas; el envío de enlaces y trabajos a través de este sistema; el uso de plataformas de comunicación como Meet, Skape o Zoom o el uso de las redes sociales y sus peligros, todas ellas cuestiones necesarias para aminorar la brecha digital existente y apoyar a sus hijos en su quehacer cotidiano.