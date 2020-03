Cuatro consejos básicos para hacer más llevadero el confinamiento en casa

En tiempos de cuarentena no hay mejor opción para la mente que estar ocupado. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. La población conoce cuándo empezó esto, pero aún no se sabe a ciencia cierta cuándo acabará, y no son pocas las personas que buscan cada día reinventar su jornada para poder sobrellevar, de la mejor manera posible, la compleja situación en la que nos hemos visto envueltos.

Fátima Santana es psicóloga y nos ha contado en COPE Extremadura una serie de claves y consejos para hacer más llevadero estos días de encierro. “Tenemos mucho miedo por saber qué va a pasar. El mejor antídoto es pensar en el presente y controlar todo lo que podamos individualmente. Los días se nos hacen eternos y si dejamos a nuestra mente pensar libremente aparecen mensajes negativos.

Nuestro cerebro funciona de esta manera porque nuestra mente se prepara para lo peor”, nos cuenta, señalando que la mayoría de las personas pasan por este pensamiento por dos razones: la primera por ser algo nuevo que genera incertidumbre y la segunda, por no saber parar, y cuando lo hacemos, nos preguntamos ¿y ahora qué?

“El hecho de que nos prohíban hacer algo hace que aún lo deseemos más, y ese deseo es el que debemos controlar, ya que incita a la aparición de la ansiedad, ante lo que podemos luchar de varias formas”, como nos explica esta experta.

CONSEJOS

1. Es importante hablar del tema, pero de manera controlada. Es bueno expresar nuestras emociones, desfogarnos durante unos minutos con familiares y amigos y después cambiar de tercio. La ansiedad y el humor nunca se han llevado muy bien, por eso es bueno compartir alguna broma para desestresar. No hay que olvidarse de retomar relaciones sociales que estábamos perdiendo para sobrellevar estos días, algo que sirve para desconectar y conectar a la misma vez.

2. El cuidado personal hay que llevarlo como siempre. No creo que te pongas unos tacones para estar en casa, pero es vital hacer una misma rutina, ya que, si nos vamos dejando, puede que la ansiedad aumente y esto nos haría sentirnos cada vez peor. Esto se puede extrapolar a las rutinas, y mantenerlas, llevando un horario fijo con las comidas, horas de sueño y ducha.

3. A la hora de comprar hay que llevar una alimentación saludable y nutritiva. Cuando vamos al supermercado hay que llevar una buena lista. Desde la parte psiconutricional ya se ha comprobado que si vamos sin lista y vamos cogiendo lo que nos apetece se cogen muchas cosas innecesarias, comprando alimentos innecesarios que harán sentirnos peor.

4. Hay que hacer deporte y reestructurarlo. Muchos deportistas lo están pasando mal, pero es verdad que también hay gente que normalmente no hace deporte y ahora que tenemos un poco más de tiempo, se pueden incorporar a este hábito. Ocupamos parte del día, descargamos y disminuimos pensamientos irracionales.