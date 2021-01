CSIF espera que la Junta cumpla y aparezca en las nóminas de los funcionarios la subida del 0,9 por ciento

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) va a exigir a la Junta de Extremadura que apruebe la subida salarial del 0,9 por ciento a los 48.000 empleados públicos de su ámbito, tal y como acordó el Gobierno Central para este año 2021 en línea con la previsión de la inflación.

El sindicato "no contempla otro escenario" en la Mesa General de Negociación convocada este lunes, 1 de febrero, por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco -Morales, donde además reclamarán que el 0,9% se aplique sobre la totalidad de los haberes, con carácter retroactivo y aplicado a todos los complementos.

En este sentido, CSIF considera que este incremento debe contribuir a "paliar la pérdida de poder adquisitivo" de los trabajadores públicos de la Administración General, de Educación y de la Sanidad de Extremadura.

Según sus cálculos, soportan una pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos 11 años de en torno al 17,9 por ciento, por lo que reclaman a la Junta que ponga fin a "estos recortes hacia unos empleados públicos que siguen en primera línea de batalla, día a día, para intentar contener la pandemia".

CSIF entiende que hay un compromiso, adquirido con el Gobierno Central y que la subida del 0,9% "no está en cuestión", por lo que a día de hoy no se plantean que la Junta no cumpla con un acuerdo alcanzado a nivel nacional con las centrales sindicales más representativas y que es de "obligado cumplimiento".

LOS SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DENUNCIAN A LA JUNTA

Además, los tres sindicatos mayoritarios representados en la Mesa General de Función Pública (CSIF, UGT y CCOO) han demandado a la Junta de Extremadura por el impago de la subida salarial del 2 por ciento.

Los tres sindicatos confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) se pronuncie a su favor y que los 48.000 empleados públicos del ámbito de la Junta cobren, más pronto que tarde, las cantidades adeudadas que engloban el carácter retroactivo a enero de 2020. En este sentido, las centrales sindicales, confían en un fallo favorable del alto tribunal.

El abono de este incremento en las retribuciones básicas y en el complemento de destino es insuficiente al contravenir una orden del Gobierno de la Nación que dictaba el cobro de este incremento para todo el 2020. CSIF, UGT y CCOO mantiene su voluntad de diálogo y negociación para llegar a cualquier acuerdo en esta materia con la titular de la Consejería de Administración Pública, para actualizar las retribuciones de los trabajadores públicos porque estamos convencidos de que no es asumible un recorte de derechos de los empleados/as públicos del ámbito de la Junta de Extremadura.

Cabe recordar que el conjunto de empleados/as públicos arrastra el recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se comenzó en 2010, que se ha mantenido en años sucesivos por los distintos Gobiernos y sigue sufriendo los efectos de una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento.