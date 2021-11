Padres del colegio público Giner de los Ríos de Mérida se han concentrado este jueves a las puertas del centro para reclamar la permanencia de su equipo directivo, que ha presentado la dimisión en bloque por la supresión de una plaza de especialista de Audición y Lenguaje, y defender su gestión.



El equipo directivo ha tomado esta decisión después de que la Consejería de Educación haya determinado que el centro tenga solo un maestro de esta especialidad y no dos, algo que tampoco comparten los padres.



En señal de apoyo, un grupo de progenitores se ha concentrado a las puertas del colegio para pedir a la Consejería de Educación que "no se lleve acabo la dimisión porque el equipo directivo lleva siete años y ha estado cumpliendo sus funciones, velando por los derechos de nuestros niños y ha llevado una buena gestión del centro".



Según ha informado a los medios Sandra Moreno, miembro de la asociación de madres y padres del centro y representante de los progenitores de niños con necesidades educativas especiales, piden también la "mediación" de la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, para que exista una mejor comunicación entre el inspector del centro y el equipo directivo.



Asimismo, ha advertido del trastorno que este hecho puede ocasionar a los niños y ha considerado que "no es justo que una vez empezado el curso y con un proyecto educativo es funcionamiento tengan que reorganizar al profesorado".



Según ha explicado, tanto el equipo directivo como los padres están luchando contra la supresión de una de las dos plazas de audición y lenguaje que el centro ha mantenido durante los últimos diez años, teniendo en cuenta además que el número de niños con necesidades "no ha variado".



Ha lamentado que desde la Consejería no han recibido respuesta y ha señalado que no entiende los argumentos que ha ofrecido para tomar esta decisión alegando que se basa en las ratios "cuando no hay una orden que lo dictamine".



A su juicio, no es comprensible que el colegio, con 31 niños con necesidades especiales, mantenga solo un especialista en audición y lenguaje, lo que ha provocado que doce de ellos se hayan quedado sin servicio mientras que a otros se les ha reducido el servicio a media hora semanal.



"Desde la Junta se dice que para eso está el apoyo docente, pero un apoyo docente no está preparado para atender a esos niños", ha indicado Moreno.



Ha apuntado además que si el profesor de apoyo educativo atiende a estos menores se estará privando de ese servicio al resto del alumnado.