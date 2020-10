Ciudadanos exige a los diputados extremeños díscolos "que rectifiquen" o serán expulsados del partido

El partido Ciudadanos trata de solucionar la polémica abierta en la formación en Extremadura tras la rebelión interna que destapamos en la cadena COPE en la que cuatro diputados (Fernando Rodríguez, Marta Pérez, Joaquín Prieto y José María Casares) registraban un documento en el que se repartían los cargos de la Dirección del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Extremadura dejando fuera a David Salazar, líder regional de Cs de la Portavocía del grupo contradiciendo las directrices del Comité Ejecutivo nacional.

Este sábado Carlos Cuadrado (Barcelona, 1968), vicesecretario general de Ciudadanos a nivel nacional (número 3 del partido), ha concedido una entrevista en exclusiva para la cadena COPE en Extremadura en la que pide a los diputados díscolos "que rectifiquen y se sienten con nostros para dar sus motivos" aunque les advierte que "si siguen la misma actitud que Fernando los resultados serán los mismos que los de Fernando".

Cuadrado se refiere a Fernando Rodríguez, que fue expulsado del partido tras autoproclamarse presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos en ese escrito que registraron en el Parlamento extremeño y que destapamos en la cadena COPE. Una expulsión que fue ratificada por el Comité Permanente de Cs del que Carlos Cuadrado forma parte como vicesecretario primero.

El número 3 de Ciudadanos a nivel nacional ha asegurado en COPE que vive "esta situación extraña sorprendido y preocupado" porque son muchas las llamadas que reciben de afiliados de Cs en Extremadura mostrando su preocupación por esta situación que la Dirección nacional no entiende. "No entendemos cómo en plena pandemia estos diputados nuestros están peleándose básicamente por los sillones e incluso no están entendiendo que alguien quiera apropiarse del acta para controlar el proyecto de un grupo parlamentario", ha asegurado.

"NO LLEGÓ NINGÚN RECURSO DE RODRÍGUEZ TRAS SU EXPULSIÓN".

Carlos Cuadrado ha desvelado en COPE Extremadura que, cuando Cayetano Polo comunicó su salida de Ciudadanos, "llamamos a Fernando Rodríguez para informarle" y comunicarle que iba a ocupar su escaño pero "la respuesta fue otorgarse, incluso antes de ser diputado, la Presidencia del Grupo Parlamentario". Una situación que desde la Dirección nacional no esperaban porque "creíamos que incluso esto iba a ser una gran noticia para él".

"Estoy convencido de que rectificarán. Si no lo hacen y siguen con la misma actitud que Fernando los resultados serán los mismos que los de Fernando. Nuestros Estatutos son claros y seremos inflexibles"

Por esta razón Cuadrado afirma "que se vieron obligados a expulsarlo del partido" y ha confirmado en COPE que Fernando Rodríguez "no presentó ningún recurso" ante esta expulsión, algo que se puede hacer según los Estatutos del partido por lo que "a fecha de hoy está expulsado".

No obstante, Fernando Rodríguez sigue formando parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos pese a estar expulsado de la formación. Por esta razón desde Ciudadanos instan a la Mesa de la Asamblea de Extremadura que reconsidere esta situación y que Rodríguez "sea diputado no adscrito" como dicta el Reglamento de la Cámara extremeña. "No tiene mucho sentido que una persona que no es de Ciudadanos siga formando parte del Grupo Parlamentario", explica Cuadrado en COPE recordando que el partido tiene la autoridad sobre la formación de sus agrupaciones en los parlamentos regionales.

Sin embargo, Fernando Rodríguez señaló tras tomar posesión de su cargo como diputado extremeño que no tiene por qué entregar su acta que adquirió como diputado naranja en el Hemiciclo.

"ESTOY CONVENCIDO DE QUE RECTIFICARÁN".

El vicesecretario general de Ciudadanos también se ha referido a los otros tres diputados díscolos y que se rebelaron contra la Dirección nacional (Marta Pérez, Joaquín Prieto y José María Casares). Está "convencido de que rectificarán y pondrán por encima los intereses de los extremeños que de sus escaños. No me cabe otra cosa en la cabeza", ha espetado.

Carlos Cuadrado define la situación en la que han entrado estos tres cargos "como un bucle que nadie entiende" y espera que rectifiquen porque el partido "no ha tenido ningún movimiento en contra de ellos e incluso en contra de Fernando y han sido ellos quienes han comenzado esa actitud".

"Los extremeños y los extremeños de Ciudadanos no se merecen este espectáculo. En plena pandemia no podemos tener a diputados nuestros peleándose por los sillones"

También ha dejado claro que "el partido no tiene ningún problema para que ellos continúen" pero antepone este hecho a que se sienten, dialoguen y rectifiquen esa actitud. "Los extremeños y los extremeños de Ciudadanos no se merecen este espectáculo".

"Si no lo hacen tendremos que tomar medidas porque los Estatutos que tenemos son muy claros" y si eso no ocurre "los resultados serán los mismos que con Fernando Rodriguez" ha advertido Cuadrado en esta entrevista exclusiva en COPE Extremadura.

De hecho, horas después de destapar esta polémica en COPE, los diputados díscolos retiraron el escrito en el que se repartían los cargos de la Dirección del Grupo Parlamentario

RESPALDO A DAVID SALAZAR

Cuadrado ha mostradosu total respaldo a David Salazar, actual coordinador de Ciudadanos en Extremadura y portavoz del Grupo Parlamentario, una portavocía que ha asumido "porque tiene todo el sentido que ante la baja de Cayetano Polo el portavoz primero del partido asuma esa Portavocía". "Es lo normal, todo lo que está pasando a raíz de eso no es lo normal y nosotros vamos a ser inflexibles", ha explicado.

Ante el clima de tensión que se vive en los plenos del Parlamento extremeño en el que 'ambos bandos' van por separado, el vicesecretario nacional de Ciuadanos ha comentado "que no es necesario que todos sean amigos, pero sí tienen que pesar en las políticas del partido y en los extremeños y no perder el tiempo peleándose entre sí, aunque pueda haber diferencias".