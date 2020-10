Chamorro (ASEPREX): "hemos dado nuestro material de protección a hospitales y el Gobierno responde con multas"

"Esto acrecienta el cabreo de los agricultores y ganaderos. Son sanciones injustas". Así de tajante se ha mostrado este lunes Juan Francisco Chamorro, líder de la Asociación del Sector Primario en Extremadura (ASEPREX) ante las denuncias interpuestas a varios agricultores y ganaderos que participaron el pasado mes de enero en la manifestación histórica que se celebró en FEVAL (Don Benito) durante la inauguración de Agroexpo.

Chamorro ha concedido una entrevista a COPE Extremadura en la que refleja "la indignación" del sector primario ante estas multas que superan los 8.000 euros, con sanciones que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros por diferentes motivos. "Una de ellas le acusan de resistencia a la autoridad. No fue por pegar a un policía ni mucho menos, fue por pisar la zona acordonada por los agentes", ha relatado. Además ha pedido amparo al Gobierno en Extremadura y se pregunta "dónde están, porque ellos saben perfectamente lo que allí pasó".

El 29 de enero de 2020 se celebraba esta manifestación histórica con cerca de 10.000 agricultores y ganaderos que protestaban para exigir "precios dignos para el sector" aprovechando además que el ministro de Agricultura, Luis Planas inauguraba Agroexpo. Chamorro descarta que allí hubiera violencia: "sólo hubo tres momentos puntuales y las imágenes que salieron fueron las cargas en la puerta de FEVAL. Pero no hubo violencia, si no la Policía no se hubiera acercado a nosotros después de las protestas", explica en COPE.

ASEPREX ha solicitado a Delegación del Gobierno que retire estas multas, algo que de momento no se ha producido, por lo que han anunciado que mañana martes, 20 de octubre, cumple el plazo para poder abonar el 50 por ciento de la sanción, el conocido como 'pronto-pago'. La contestación por parte de Yolanda García Seco no se ha producido, por lo que afrontarán el coste de las sanciones.

Además han anunciado la apertura de una cuenta bancaria en la que todos aquellos que lo deseen puedan realizar sus aportaciones y pagar estas multas de forma solidaria. Una solidaridad que "está llegando desde muchos puntos de España", asegura Chamorro destacando la unidad del sector para exigir soluciones.