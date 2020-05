Los Centros de Educación Infantil y Guarderías privadas de Extremadura no abrirán el próximo día 25 de mayo a pesar de entrar en la fase 2.

Es una incongruencia que la Consejera de Educación cierre los centros públicos alegando motivos de salud y permita que los centros privados abramos exponiendo a nuestros alumnos a posibles contagios. Hasta ahora unos 70 centros privados repartidos por toda Extremadura han manifestado a través de ACEIGEX (Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura) que no abrirán sus puertas el próximo lunes. Cada día más centros de toda la región se suman a esta propuesta de cierre y ya son más de 2.500 niños los que no podrán regresar a las aulas. A pesar de no ingresar nada y tener que soportar los gastos fijos de los centros, entendemos que es nuestra responsabilidad velar por la salud de nuestros alumnos y nuestros equipos educativos. Las normas de distanciamiento y sanitarias son imposibles de cumplir en niños tan pequeños y pensamos que es mejor no precipitarnos en la apertura a pesar del coste económico. Entendemos el problema de conciliación que ello supone, pero lo hemos comentado con las familias y la inmensa mayoría apoyan nuestra decisión. ACEIGEX ha escrito dos cartas a la Consejera de Educación explicándole la situación de incertidumbre que atravesaban los centros al recibir directrices contradictorias de las diferentes administraciones y organismos públicos. Son igualmente contradictorias las declaraciones de la Consejera de Educación sobre el cierre de centros públicos y la libre apertura de centros privados. Nosotros estamos en la misma situación y si abriésemos estaríamos poniendo en peligro la salud de nuestros alumnos, sus familias y el personal del centro. Arriesgándonos a posibles contagios. La única respuesta que hemos podido obtener de la Consejería tras dos semanas de llamadas diarias es que se han recibido nuestras cartas y que se nos informará de las decisiones. Pero estamos a cuatro días de la potencial reapertura y no sabemos nada. Además, como le hemos comunicado a la consejería, nosotros no queremos que se nos informe de las decisiones, sino que queremos ser parte activa en la toma de decisiones que nos afectan directamente y contribuir a la solución del problema. Una vez más, la Consejería de Educación se olvida de los centros privados a pesar de tener más del 50% de las plazas de infantil (0-3 años) en muchos pueblos y ciudades de Extremadura. Entendemos que la estrategia de la Consejería de Educación y la Junta de Extremadura ha sido dejarnos abrir para que los centros privados asuman la conciliación de las familias que tengan que reincorporarse a su actividad laboral, obviando el riesgo que ello puede suponer para nuestros alumnos y nuestro equipo educativo. Volvemos a solicitar a la Consejera de Educación a través de este medio que se reúna con nosotros para buscar una solución para nuestros alumnos, sus familias y nuestros centros.