Aprobadas las bases del Concurso Nacional de Drag Queen del Carnaval Romano

La Junta Local de Gobierno ha aprobado las bases de la XIII edición de la Gala Nacional Drag Queen “Tomás Bravo”, que se celebrará en la carpa de la Plaza de España el lunes 24 de febrero a las 22 horas.

La documentación solicitada para la inscripción deberá ser presentada en el Ayuntamiento de Mérida, Delegación Municipal de Turismo y Diversidad LGTBI, a través de correo electrónico o personalmente en la oficina de la delegación de Turismo, antes de las 14 horas del día 10 de Febrero de 2020.

Los trajes para la ejecución del show, no podrán llevar ruedas, ni cualquier otro mecanismo que les ayude a desplazarse, así mismo no podrán superar los 2 metros de diámetro ni los 3 metros de altura, siendo imprescindible el uso de plataformas, con un mínimo de 20 centímetros de tacón. Esta norma no tendrá en cuenta para los participantes que posean movilidad reducida y deban recurrir al sistema de desplazamiento que llevan en su vida cotidiana.

El jurado lo formarán personas vinculadas al mundo de la cultura, del espectáculo, la comunicación y el diseño, y valorará los siguientes aspectos estéticos, artísticos, escénicos, maquillaje y escenografía.

Los premios son 1.400, 700 y 300 euros a los que se aplicará las correspondiente retención de IRPF establecida por Ley. Además, el resto de participantes percibirán 100 euros y el Ayuntamiento asumirá los gastos de alojamiento.

Todos los participantes que no se encuentren entre los 3 primeros clasificados tendrán un premio de 100 euros.

Los Drag Queen que participen y que vivieran fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura se les garantizará una noche de alojamiento para el Drag Queen y sus bailarines, que serán un máximo de 4, si los tuviera.