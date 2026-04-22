Amicos ilumina el futuro laboral en Mérida: de la cerámica a plantar jardines por toda la ciudad

La asociación Amicos, con origen en Galicia, está experimentando un crecimiento exponencial en Extremadura, donde se ha consolidado como un referente en la inclusión de personas con discapacidad intelectual, autismo o parálisis cerebral. A través de programas innovadores de empleo y formación, la entidad social construye nuevas oportunidades laborales y de futuro en ciudades como Mérida.

Las historias de superación son el mejor reflejo de su trabajo. Es el caso de Raúl Cabanilla, quien recibió la llamada de Amicos para realizar un curso de zonas verdes. Gracias a esta formación, ha participado en la plantación de jardines en lugares emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de España, y ahora se siente orgulloso al verlas florecer. “He visto cómo se planta y cómo van creciendo las plantas poco a poco, regándolas y quitando las hierbas malas”, explica.

Yo creía que iba a trabajar de otra cosa" Raúl Cabanilla Uusario de Amicos

El curso no solo le ha aportado conocimientos que no tenía, sino que le ha abierto una puerta laboral inesperada en un camping. Raúl, que también planea formarse como carretillero, admite que nunca se había imaginado en este sector: “Yo creía que iba a trabajar de otra cosa, de mozo de almacén”.

Por su parte, Chari Pacheco se ha formado en cursos de auxiliar de eventos y auxiliar de ceramista, este último en colaboración con el taller Inés Cerámica. Allí ha aprendido todo el proceso artesanal, desde reciclar el barro hasta decorar las piezas. El grupo ha creado figuras inspiradas en la cultura local, como la encina extremeña o el clípeo del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Aunque ahora está a la espera de un nuevo curso, Chari asegura sentirse “realizada” y muy acogida.

Un referente de oportunidades

Detrás de cada historia están los técnicos de la asociación, como Maru Gallardo y Desiree Fernández. Su función principal es “ayudar a las personas en su búsqueda de empleo”, un camino que, según explican, es complicado, y más para personas con discapacidad. “Nuestro trabajo consiste en acompañarlas y en guiarlas en esa búsqueda de empleo”, subraya Maru.

El equipo técnico insiste en que su labor es solo de acompañamiento. “Aquí los verdaderos protagonistas son los y las participantes”, afirma Desiree. La satisfacción es inmensa, como cuando Chari consiguió su primer contrato el año pasado o cuando Raúl ha encontrado una vocación que no esperaba.

Crecimiento y futuro en Extremadura

En sus apenas dos años de trayectoria en la región, Amicos ha logrado hitos importantes, en parte gracias al apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Mérida. El año pasado facilitaron 45 contratos anuales, una cifra que demuestra el impacto de su labor. Para este 2024, ya han finalizado tres cursos y tienen dos más en marcha, uno de operario de almacén y otro de monitor de comedor escolar.

Con sede en la Plaza de los Escritores, la entidad tiene planes ambiciosos. “Tenemos previsiblemente encima de la mesa crecer en Extremadura, no solo en Mérida, sino ir ampliando un poquito el territorio para llegar cada vez a más personas que lo necesitan”, avanza Desiree. Entre los futuros proyectos, se baraja incluso un curso de técnico de sonido.