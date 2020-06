Algunas guarderías abrirán pese a que Sanidad "impone y no consensúa" la guía de actuación

La Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (ACEIGEX) han anunciado que algunos de los centros infantiles y guarderías privadas de la región abrirán sus puertas a partir de este lunes, 15 de junio, pero han querido expresar su posición ante la guía que ha publicado la Consejería de Sanidad de actuación frente al coronavirus.

"Desde ACEIGEX le comunicamos al Consejero de Sanidad en varias ocasiones que esa guía no tenía en cuenta la realidad del sector ni nuestra forma de trabajar con los niños", explican. "Existenaspectos afectivos, emocionales, educativos… que esa guía no tiene en cuenta ¿en serio quieren que tengamos a los niños menores de un año toda la mañana en tronas, sillas de paseo o parques infantiles separados? ¿ahora somos cárceles de bebés? ¿en serio ponen un límite de 38º C de temperatura cuando normalmente no entran cuando tienen 37,5ºC o más? ¿Y lo de lavar pezoneras? ¿Piensan en la Consejería de Sanidad que las educadoras le dan el pecho a nuestros alumnos?"

"En conclusión", añaden "esta guía muestra un total desconocimiento de nuestro sector y no es adaptable al día a día de nuestros centros", señalan en un comunicado. Además añaden que "algunos centros tendrán que abrir para apoyar a las familias que se tienen que reincorporar al trabajo y porque si no abren ya tendrán que cerrar para siempre".

ACEIGEX ha comunicado a los centros que se vean obligados a abrir que mantendrán estrictos protocolos higiénico-sanitarios para minimizar las posibilidades de contagios en los centros, pero es imposible y cruel para nuestros niños mantener el distanciamiento social de 1,5 metros y otras medidas. "Entendemos que la Junta de Extremadura asume esta realidad, como manifestó la Consejera de Educación para no abrir los centros públicos, y aún así nos permite abrir nuestros centros", ha concluido.

GUÍA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios sociales, José María Vergeles, ha presentado una serie de guías “a modo de recomendaciones para transitar con seguridad hacia la nueva normalidad”. Extremadura permanecerá en la fase 3 hasta el 21 de junio, día en el que finaliza el estado de alarma y comenzará el estado de nueva normalidad.

En el caso de las recomendaciones para las guarderías, donde la entrada y salida será por turnos y franjas para evitar aglomeraciones y donde no podrán entrar los padres. Los bebés pueden entrar tras la limpieza previa de las ruedas del carro y las cunas y colchonetas para los menores de 1 año tendrán una distancia de seguridad entre ellas de 1,5 metros. Antes de entrar se recomienda medir la temperatura corporal de los menores.

Recomendaciones para las guarderías de la guía publicada por el SES. Foto: JuntaEx

Otra de las guías se refiere a las actividades de ocio y tiempo libre para la infancia y jóvenes, especialmente en lo que se refiere a los campamentos de verano, en los que deberá haber un consentimiento y registro de las actividades que se desarrollan en estos campamentos para poder saber, en caso de que se produzca algún contagio, quiénes son los contactos estrechos de esas personas.

En estos lugares no se permitirán las visitas de familiares y se atenderán de manera especial a las personas vulnerables. La distancia social deberá ser de 1,5 metros porque esta será la medida de seguridad para la nueva normalidad. Se priorizarán las actividades al aire libre.

En aquellos donde se pernocte se priorizará el uso de tiendas individuales con preferencia de sacos de dormir a las sábanas o mantas. En interior, las literas no pueden tener más de una persona durmiendo porque no se cumpliría con la distancia de seguridad de 1,5 metros.