La alcaldesa de Jerez anuncia que recurrirá la sentencia que habla de "transfuguismo" en el Ayuntamiento

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, la socialista Virginia Borrallo, ha anunciado la intención de recurrir la sentencia que declara la nulidad de los nombramientos que se realizaron a favor de la concejala jerezana Manuela Cordobés para que ocupara cargos dentro del gobierno municipal, a tenor de lo cual ha valorado que "no va a cambiar nada en el ayuntamiento".

A preguntas de los periodistas sobre esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz en declaraciones a los medios en Badajoz, Borrallo ha reconocido que les sorprendió el pasado viernes, día 14, esta sentencia que no es firmey en la que la jueza ha hecho un dictamen con el que el gobierno local no está de acuerdo, de manera tal que ha avanzado que van a recurrirlo dado que tienen un plazo de 15 días para ello.

En cualquier caso, ha aprovechado para transmitir "un mensaje de tranquilidad" a toda la población, al remarcar que entiende que "lo que intentan hacer con esto es volver a crispar el ambiente, a tergiversar un poco toda la información verdadera" porque "lo que dictamina la sentencia en ese fallo, que todavía no es firme, del juzgado pues es el nombramiento de las concejalías de Manuela Cordobés".

"Esto no supone absolutamente ningún tipo de cambio, no supone que nos vayamos a ir del ayuntamiento, no supone absolutamente nada, con lo cual no va a cambiar nada en el ayuntamiento", ha continuado la regidora, para quien "si el Partido Popular ha decidido que quiere que los jerezanos y jerezanas se gasten el dinero en una defensa de abogados para que ellos se salgan con la suya, se queden encima y lleven la razón cuando nada tiene que cambiar, sea o no esa sentencia firme, pues bueno nosotros nos parece bien".

Así, ha sostenido que entiende que "las urnas ya le pasarán factura cuando sean las elecciones", mientras que desde el equipo de gobierno jerezano van a dedicarse a trabajar y están "muy contentos" porque este lunes les ha llegado ya la confirmación de Patrimonio para comenzar las obras de 'La Torre sangrienta', "que sí que es algo que le importa a los jerezanos".

Interpelada por si la sentencia supone que Manuela Cordobés vaya a dejar de ser concejala y por si continuará con sus cargos, Virginia Borrallo ha remarcado que si tuvieran que anularse esos nombramientos Manuela Cordobés "pasaría como estaba antes a ser concejal no adscrita y no habría problema ninguno". "Nosotros seguiríamos en el gobierno, ella lleva tres concejalías, se repartirían las tres concejalías y ya está", ha dicho.

Al respecto, ha puesto en valor que "ella está más fuerte que nunca, con más ganas que nunca" y "deseando" trabajar por su pueblo, "que es al final para lo que estamos y para lo que nos decidimos a volver de nuevo al ayuntamiento".

Finalmente y en relación a qué supone la sentencia, la alcaldesa ha incidido en que, cuando conocieron la sentencia en el ayuntamiento, vieron que no era firme, que tenían un plazo de 15 días para recurrir y que "además esto no suponía ningún cambio, más allá que cambiar un nombre en el Boletín Oficial de la Provincia".

"Si es que tuviéramos que quitarle las delegaciones a Manuela", ha concluido, "pues entendemos que lo que han intentado ha sido crispar el ambiente una vez más, entendemos su malestar, entendemos que esto ha acabado con la carrera política de muchas de las personas del tripartito y que sigan enfadados a día de hoy".

Cabe recordar que esta concejala, que se presentó a las elecciones en la lista del PP, votó con el PSOE en la moción de censura que este partido presentó y que permitió desalojar al gobierno local, que encabezaba un alcalde de Podemos.

Ahora, con esta sentencia se anula también la delegación de competencias que realizó la alcaldesa, Virginia Borrallo, en la concejala tránsfuga, según han informado el PP y Podemos en nota de prensa.