El Colegio de Médicos de Badajoz pide a los contagiados colaboración con los rastreadores

La Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz (icomBA), en el contexto actual de reagudización de la crisis epidémica y de una transmisión del coronavirus sin precedentes en Extremadura, con las cifras de incidencia acumulada más alta del país, expresa su honda preocupación y manifiesta la vital importancia de la contribución de cada una de las partes implicadas en la lucha contra la tercera ola de la pandemia en Extremadura y poder reducir entre todos el número de víctimas de COVID-19, lo que resumimos en los siguientes cinco puntos:

La reiteración en la petición de responsabilidad a la población extremeña para no relajar las recomendaciones preventivas ya conocidas. En particular, incidir en la restricción al máximo de la movilidad a lugares concurridos y minimizar el contacto social, no más allá de los propios convivientes y de los compañeros del puesto de trabajo, en su caso y si es que la opción de teletrabajo no es viable. La movilidad y el comportamiento social debiera ser el equiparable al de un confinamiento domiciliario, para con ello atenuar la dramática incidencia que estamos sufriendo, con una fuerte repercusión en la capacidad asistencial de los centros sanitarios extremeños, tanto de Atención Primaria como de los Hospitales de nuestra Comunidad Autónoma.

También interesa recordar el necesario recambio frecuente de las mascarillas usadas, el lavado de manos y la ventilación de los espacios cerrados, dificultado por las condiciones invernales.