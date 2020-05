VÍDEO: Bomberos de Badajoz se emplean a fondo para retirar enjambres de abejas en viviendas

Recuerda que las abejas están protegidas y no se pueden matar por lo que la recomendación es llamar a los bomberos. Si hay que retirar de un domicilio o de la vía pública un enjambre, la intervención de estos profesionales consiste básicamente, en recoger elcentro del mismo, que es donde se encuentra la abeja reina y meterlo en la 'piquera'.

El resto de los insectos entra voluntariamente en él, y se instalan en los panales del interior. Cuando todas las abejas están en el interior de la caja, se cierra y se entrega a apicultores.Los bomberos recomiendan que no se manipulen los enjambres, que no deben ser movidos del lugar donde se encuentre, y que no se moleste a las abejas ni se intente acabar con ellas echándoles insecticida.

Si te encuentras algún enjambre, debes llamar a los bomberos para que lo retiren. En Badajoz, en lo que llevamos de año , los bomberos han realizado 44 intervenciones con enjambres, según ha contado a COPE Badajoz Basilio González jefe de Bomberos de Badajoz que nos recomienda que “si alguna persona se lo encuentra en un sitio que genere riesgo para las personas lo que ha de hacer es avisar al servicio de emergencia correspondiente, o bien al 112 o directamente . Si está en el término municipal de Badajoz al 080 para que seamos nosotros los que nos ocupemos de intentar rescatar ese enjambre de abejas introducirlo en una colmena artificial para que luego un apicultor, con los que tenemos contactos, pues se lleve esa colmena atificial e incorpora esas abejas a otra colmena”.

Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas.

Se trata de llamar la atención de la población mundial y de los políticos sobre la importancia de proteger a las abejas y recordar que dependemos de ellas y otros polinizadores.