Vergeles llama a la responsabilidad en el primer fin de semana sin restricciones

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de la ciudadanía en el primer fin de semana sin restricciones de aforo y horario en la región, y en el que, por primera vez, no se ofrecerán datos diarios de la situación epidemiológica con "un resumen el lunes".



En declaraciones a los medios antes de participar en el XXIII Día Regional del Donante de Sangre de Extremadura en la Asamblea, el titular de Sanidad ha indicado que en estas primeras jornadas sin restricciones "no ha sucedido nada" significativo.



En esta jornada, ha apuntado, se ha registrado una reducción en el número de ingresos hospitalarios en la comunidad, que mantiene los mismos niveles de ocupación de camas UCI y donde "se ha estancado" la incidencia acumulada en alrededor de 52-54 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y en 28 casos a los siete días.



Espera que esto siga así de "controlado" y ha valorado la actuación del Servicio Extremeño de Salud (SES), que "está atajando muy bien los brotes".



El también vicepresidente segundo de la Junta ha incidido en su mensaje de "responsabilidad" y cumplimiento de la "regla de las seis "M": Mascarilla, Metro y medio de distancia de seguridad, lavado de Manos, Máxima ventilación, Menos aglomeraciones y Me quedo en casa si tengo síntomas.



Según Vergeles, los casos que se están dando en los últimos días corresponden "a niños y niñas que no están vacunados porque no están en edad de vacunación", y ha instado a que "no hagamos ahora otra onda u ola epidémica con las personas que no están vacunadas porque eso también va a afectar a sus padres y abuelos".



"Esto no se ha acabado", lo que podemos es vivir "con mayor flexibilidad", ha indicado, a la vez que ha pedido aprovechar "esta flexibilidad sin pasarnos y que seamos capaces de seguir dando una respuesta como sociedad inmejorable".



Las fuerzas de seguridad realizarán dispositivos para evitar la celebración de aglomeraciones y botellones que, ha recordado Vergeles, están "prohibidos" y no parece que sea "lo más sensato en este momento", con lo que ha solicitado el estricto cumplimiento la Ley de convivencia y ocio en la comunidad.