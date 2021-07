Vergeles baraja medidas para limitar la movilidad por subida de contagios

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno se reunirá el próximo viernes con carácter extraordinario para estudiar la adopción de medidas orientadas a reducir la movilidad de los ciudadanos, ante "los preocupantes" datos de contagios de covid-19.



En la rueda de prensa habitual para informar de la evolución epidemiológica de la comunidad autónoma y de lo abordado en el Consejo Interreterritorial de Salud, Vergeles no ha concretado que medidas serán, aunque sí ha asegurado que estarán relacionadas con la reducción de la movilidad "que es la que está originando el aumento de los contagios".



El consejero, que ha apelado a la responsabilidad "sobre todo de los más jóvenes", ha indicado que para la adopción de medidas no solo se tendrá en cuenta la incidencia acumulada, sino indicadores como la ocupación de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos, y ha remarcado que Extremadura "siempre ha sido cauta y comedida" en sus actuaciones.



"No antepondremos el derecho a la salud salvo que se excedan de las cifras de ocupación hospitalaria -ha dicho Vergeles-, porque eso significará que se están produciendo ya casos graves y no solo infección, sino enfermedad grave", y ha concretado esos indicadores podrían estar entre el 1,5-2 por ciento en el caso de camas de agudos y del 10-11 por ciento en las de UCI.



Vergeles ha definido la situación de "complicada", no solo por la incidencia acumulada, que sitúa a Extremadura en niveles de "riesgo extremo", sino porque está repercutiendo en la población mayor de 65 años, que es de 65 por cada 100.000 habitantes, que pese a estar vacunados están entre el 8 y 10 por ciento que no desarrolla la inmunidad y por tanto sufrirá la enfermedad.



Además, ha señalado que pese a que Extremadura está entre las tres CCAA que más pruebas diagnósticas hace, la tasa de positividad es superior al 8 por ciento, frente al 5 por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud.



El consejero extremeño también ha citado como datos negativos el que en las últimas 24 horas ha habido 8 nuevos ingresos hospitalarios y por segundo día consecutivo se ha producido un fallecimiento.



Asimismo, ha mostrado su preocupación porque la edad media de los contagiados es de 30 años y de 36 en el caso de los ingresados (aunque hay hospitales con alguno de 19, 22, 23 y 24 años), cuando solo hace unas semanas era de 50 años, lo que pone de manifiesto que "ser joven no libra de enfermar".



En este sentido, ha detallado que en los tramos de edad entre los 15 y los 24 años la incidencia acumulada a los 14 días supera el millar, que pese a estar por debajo de la media nacional, son muy altas.



Por este motivo, ha insistido en animar a los más jóvenes a que acudan a los cribados y comuniquen sus contactos estrechos, además de que espera que a partir de la primera semana de agosto se ponga en marcha el sistema de autocita para la vacunación.