Vergeles achaca a un error del Ministerio de Sanidad el aumento de enfermos ingresados en UCI en Extremadura

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha precisado que son dos los enfermos de Covid-19 que permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos y no ocho como anunciaba el Ministerio de Sanidad en los datos distribuidos en el día de ayer.

"El Ministerio daba una cifra de 24 ingresados cuando no es así, son 18 y el Ministerio daba una cifra de ocho ingresados en UCI cuando no es así, son dos. Es decir, la enfermedad grave no ha aumentado en Extremadura".

Vergeles realizaba estas declaraciones antes de la inauguración de los i-Days, Días de Innovación, en la Escuela de Ingenierías Industriales, a la que ha acudido en Badajoz.