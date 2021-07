Vélez exige a CHG solución a las plantas invasoras y que no cierre márgenes

El concejal de Limpieza de Badajoz, Alejandro Vélez, defenderá una moción en el próximo pleno para exigir a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) soluciones respecto a las plantas invasoras y que no cierre los parajes con mobiliario creado en los últimos años en los márgenes del río a su paso por la ciudad.



En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el edil no adscrito ha asegurado que hay que pedirle a la Administración una implicación "clara y decidida" en la gestión de sus recursos, que asuma sus competencias en aquellos proyectos que ejecuta en la localidad y los mantenga para el uso y disfrute de la población.



En este sentido, cree que es "intolerable" la actitud de la CHG con la ciudad por la "desatención" que en general tiene con el cauce principal.



Por ello, espera que la moción sea aprobada por todos los grupos de la corporación, dejando de lado la ideología y que se centren todos en los problemas de la ciudad.



"Tenemos que exigir, sin ningún tipo de complejo político, a los responsables la solución para el río y los márgenes y que lo puedan disfrutar todos los pacenses", ha reiterado.



Para Vélez, "de todos es sabido el uso que se hace de la CHG cuando interesa políticamente" y, después, "si te he visto no me acuerdo".



Así, ha puesto de ejemplo el "espectáculo" montado con la Unidad Militar de Emergencia (UME) para retirar el camalote "y luego este o cualquier otra planta invasora sigue".



Todo "de cara a la galería" porque vuelven a extenderse las plantas tropicales y la Administración "hace como si no existiera", ha aseverado.



En cuanto al cierre de los parajes de los márgenes del río Guadiana porque, al parecer, hay "incivismo" en el uso de los mismos, ha dicho se quedan tan "panchos" con esta solución tan "drástica" por la "falta de mantenimiento" por su parte.



Esta situación la ha comparado con que el Ayuntamiento de Badajoz cerrara los parques y jardines por el mismo motivo.

IMPERMEABILIZACIÓN

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) intervendrá en breve en los dos azudes del Guadiana a su paso por Badajoz para impermeabilizarlos, con el objetivo de evitar que se acumule más lodo en el lecho del río, todo ello dentro de la lucha contra el nenúfar mexicano.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, que se ha reunido este miércoles con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha dicho a los medios que esta actuación es la fase inicial de los trabajos que se llevarán a cabo posteriormente para acabar con esta especie invasora.



Estas tareas principales a llevar a cabo con posterioridad consistirán en el dragado parcial del río, para lo cual se trabaja ya en los estudios de impacto ambiental necesarios, pues tanto la Junta de Extremadura como el Gobierno central deberán dar "su visto bueno" a esa intervención, ha señalado.



Dentro de este objetivo se ha pedido al Ayuntamiento de Badajoz que colabore en esta tramitación y así contar "cuanto antes" con el el visto bueno de las administraciones para poder ejecutar la eliminación del lodo existente en el lecho del río en el objetivo de acabar con el nenúfar.



De la misma forma se ha solicitado al Consistorio trabajar "de forma coordinada" con el Gobierno en la limpieza del río y en el fin de las especies invasoras, según García Seco.



El dragado parcial del río consistirá en una actuación "por tramos", eliminándose la planta invasora de las zonas donde más incidencia tiene en la actualidad.



García Seco ha afirmado que el Gobierno "no ha dejado de trabajar ni un solo día" para que el río sea un entorno de esparcimiento medioambientalmente sostenible, trabajos que son más difíciles en el caso del nenúfar si se comparan con el camalote, pues el primero enraíza y precisa de actuaciones más costosas.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha manifestado en este sentido que se reunirá durante la primera semana de agosto con el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, para abordar la problemática del Guadiana.



El primer edil ha afirmado que en la reunión de este miércoles se han abordado cuestiones como el desdoblamiento del tramo urbano de la carretera de Sevilla, el restablecimiento de todos los vuelos en el aeropuerto de Badajoz o la actuación de mejora del primer tramo de la avenida Ricardo Carapeto, desarrollos donde existe el compromiso del Estado de ejecutarlos "lo antes posible, en plazos razonables".