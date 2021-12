Vara: “vendrán proyectos que convertirán a Extremadura en tierra de inmigrantes”

El jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este jueves que Extremadura es una "oportunidad" para muchos inversores y se ha mostrado convencido de que seguirán llegando nuevos proyectos que harán que "deje de ser una tierra de emigrantes para ser una tierra de inmigrantes".



"Estoy convencido de que va a ser así", ha afirmado el presidente de la Junta en una rueda de prensa en Mérida en la que ha hecho balance del año 2021 y en la que ha destacado la estabilidad política, la paz social y los costes energéticos más económicos como elementos que contribuirán a ello.



"Hay por delante muchas oportunidades. Unos proyectos acabarán viniendo y probablemente otros no", ha señalado Fernández Vara, que ha restado importancia a esto último convencido de que seguirán llegando más iniciativas empresariales a la región, a la que eligen los inversores porque "es donde piensan que les puede ir mejor".



A ello ha ayudado, según ha dicho, que se haya aprendido a trabajar no solo por consejerías, sino por proyectos, lo que constituye en la actualidad "el mejor portfolio de ventas de esta tierra".



También el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima (PEIEC), que a su juicio va a situar a la región en la "vanguardia" de las energías renovables en España y, en consecuencia, en la vanguardia de la industria porque significa un coste más eficiente de la energía.



No obstante, a preguntas de los medios sobre el punto en el que se encuentran iniciativas como Elysium City, la azucarera de Mérida o la fábrica de celdas de baterías de Badajoz, ha manifestado que hay proyectos que está "muy avanzados" y otros a los que les falta un "empujón", por lo que prefiere no lanzar las campanas al vuelo "mientras no lo tenga".



En su balance, el jefe del Ejecutivo ha destacado que los decretos puestos en marcha en los dos últimos años han beneficiado a veinte mil empresas extremeñas con un importe de 120,6 millones de euros y que 2021 ha sido un "buen año" en empleo.



Según ha apuntado, Extremadura ha alcanzado la tasa de actividad más alta de la serie histórica con un 56,61 %, una cifra de ocupados de 414.300 -en niveles de 2008- y el mayor número de mujeres trabajando "fuera de casa", 174.500.



De este modo, la tasa de paro se sitúa en el 17,92 %, tres puntos por debajo de la media nacional, y se cerrará el año con 20.000 desempleados menos que hace año a pesar de ser "un tiempo difícil".



Ha señalado que "vamos a crecer a un ritmo razonable este año, el que viene y al siguiente" y se ha detenido en las exportaciones, que este año alcanzarán los 2.290 millones de euros, un 56 % más que en 2011 y un 36 % si se compara con 2016.



Respecto a la nueva Política Agraria Común (PAC), ha considerado que es la que más apuesta por el relevo generacional y la mujer, y ha resaltado que va a permitir que entre el 70 y 80 por ciento de los agricultores y ganaderos "van a percibir más". "Eso es una realidad", ha subrayado.



Ha valorado además que éste ha sido un año "extraordinario" en turismo, con "mucho esfuerzo" para lograr los 30.000 ocupados en el sector y aumentar la cifra de pernoctaciones y viajeros, y ha vaticinado que Extremadura se va a convertir en un referente no solo en turismo rural, sino también de "alto standig".



Según ha dicho, "hay una cantidad de proyectos de alojamientos turísticos que no somos conscientes", "de muchísimo dinero".



En el ámbito municipal, ha resaltado los programas de colaboración económica municipal firmados con los ayuntamientos, con los que es "mucho más sencillo y eficiente" la gestión de los recursos públicos y, en el de la Administración regional, el plan de recursos humanos en el que se está trabajando para determinar las necesidades de los próximos años.



También ha tenido palabras de elogio para la apertura del Museo Helga de Alvear de Cáceres, que ha situado a Extremadura en la "primera división" cultural de España y de Europa y que en su opinión será "uno de los hitos de la historia de la Extremadura autonómica".



Y de reconocimiento para deportistas como el escalador Alberto Ginés y para Guillermo Gracia, nadador cacereño con síndrome de Down que acaba de cosechar once medallas en el Campeonato del Mundo de Natación VIRTUS.



Como "asignaturas pendientes", Fernández Vara ha mencionado incrementar los beneficiarios de la Ley de la Dependencia, a pesar de que 3.600 personas se hayan incorporado este año a este sistema de protección, y la erradicación de la violencia machista.



"Pareciera como si todo cambiase menos una cosa, el respeto por la vida de las mujeres", ha lamentado.