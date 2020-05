Vara: "lo que vamos a pedir no es que las franjas horarias se cambien, es que se eliminen completamente"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha participado en la videoconferencia que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantiene habitualmente con los presidentes de Gobiernos autonómicos. A su término, Vara ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados.

El presidente autonómico ha asegurado que el jefe del ejecutivo nacional ha planteado varias cuestiones acerca de educación (esta semana la ministra se reunirá con los consejeros del ramo para tomar una decisión en torno al fin de curso), sobre la ocupación de vehículos, sobre acuerdos con las fuerzas sindicales y empresariales, sobre los ERTEs, sobre la conciliación de vida familiar y laboral a través de la FEMP... Aunque, sin duda, Fernandez Vara, ha destacado sobre el resto la medida de reparto del los fondos no reembolsables para las Comunidades Autónomas. Vara ha reconocido que "no estamos de acuerdo con el reparto. El criterio de valorar las UCIs me parece bien pero no el valorar los hospitalizados, porque aquí hemos optado por la medida del aislamiento, incorporar nuevos edificios y recursos y no es la fórmula más justa".

Una de las cuestiones más polémicas ha sido la de las franjas horarias para las salidas. Varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, habían solicitado un cambio en ellas para evitar que los niños salgan en las horas de mayor calor.

Fernandez vara ha asegurado que "lo que le vamos a pedir al Ministro de Sanidad no es que las franjas horarias se cambien... es que se eliminen completamente".

Por otro lado, y preguntas de los periodistas el presidente del ejecutivo extremeño ha asegurado que el Presidente Sáchez ha acogido de buen grado la propuesta de la Junta de Extremadura de celebrar con rescricciones el Festival de Mérida.

"Queremos que el Festival sea un laboratiorio para lo que vamos a hacer luego. Tampoco podemos sejar de hacer todo. Guardando las precauciones hay que acostumbrarse a que ir abriendo poco a poco".