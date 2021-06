Vara: "Parte de España se vacía porque los jóvenes no tienen proyectos de vida"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que una parte de España se está quedando vacía porque no hay jóvenes y es debido a que no tienen proyectos de vida "y si uno no tiene un proyecto de vida, no puede tener un proyecto de familia".

En este sentido, ha destacado la importancia de hacer "buenos diagnósticos" ante la nueva realidad en la que nos encontramos y para responder a preguntas como qué nos pasa, por qué, desde cuándo y qué tenemos que hacer para superarlo.

El jefe del Ejecutivo regional ha hecho estas consideraciones durante la inauguración del IV Foro Cultura y Ruralidades, que se desarrolla en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera.

En su intervención, ha afirmado que la COVID-19 ha provocado que se aceleren determinadas actuaciones y comportamientos "que estaban fraguándose".

En su opinión, han aparecido en nuestro modelo de vida cuestiones que hasta hace unos años estaban ausentes y "de pronto se ha apoderado de la actualidad todo lo que tiene que ver con la digitalización, la ecología, el reto demográfico, la despoblación o con la ruralidad".

Al respecto, ha abogado por no entender el concepto de ruralidad como contrapuesto al de ciudad "ya que hay que entender que todo el mundo tiene su espacio".

"Lo que se va a tratar aquí en Jarandilla es muy interesante e importante porque la ruralidad es una adecuada respuesta a muchas preguntas siempre que la entendamos de muchas maneras pero nunca excluyente", ha dicho.

El presidente de la Junta ha explicado, en referencia al reto demográfico, que es "fundamental que se hagan primero buenas estrategias, después buenos planes y después buenas leyes porque si uno lo hace al revés las leyes no obedecen a estrategias y a planes y acaban no saliendo bien".

Para Vara, no hay que confundirlo con despoblación y ha incidido que esto es un problema que ocurre en toda España "pero en otros sitios con los movimientos migratorios se compensa".

Ha expresado que es muy necesario que se utilicen debidamente la terminología y los conceptos "en un momento en el que se nos debe exigir mucho rigor en la utilización de los conceptos y desde luego el concepto de la demografía está en el origen del problema pero no es el responsable único de la despoblación".

Sobre este último concepto, ha manifestado que para entender por qué la gente que vive en entornos rurales en un determinado momento se plantea irse a otro lado, es "porque no le hemos dado respuesta a dos preguntas que se hacen y que son cómo puedo vivir aquí y cómo voy a vivir aquí y la respuesta es que tengas acceso a una vivienda y a un trabajo digno, siendo lo demás elucubraciones"