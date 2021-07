Vara: "no se decidirán nuevas medidas por ahora, salvo cierres perimetrales"

La Junta de Extremadura no adoptará por el momento nuevas medidas, salvo proponer cierres perimetrales en municipios, entretanto se esté en el actual nivel de alerta 1, según ha asegurado este miércoles el jefe del Ejecutivo, Guillermo Fernández Vara.



En la rueda de prensa conjunta con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a preguntas de los medios sobre la adopción de nuevas medidas ante la subida de la incidencia de contagios de covid-19 como están haciendo otras CCAA respecto al ocio nocturno, ha dicho que "en principios" se va a seguir cumpliendo la estrategia que se acordó mientras se esté en el nivel 1 de alerta.



Por tanto, lo que se hará es perimetrar aquellos sitios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes, como se ha acordado este jueves con Moraleja, Santa Amalia, Barcarrota y Valdecalzada.



"En tanto y cuanto sigamos en nivel de alerta 1 no hay que tomar ninguna otra medida", ha insistido, además de precisar que para tomar otras medidas no solo hay que fijarse en los contagios, sino también en las hospitalizaciones, la ocupación de UCIs o de positivos.



Sí cree que hay que incidir en que pese a que ciertas cosas estén permitidas eso no significa que no haya que guardar las precauciones debidas, un mensaje que ha hecho a la población en general y ha añadido que los empresarios son los primeros interesados en que se controle la situación.