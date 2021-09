Valdepasillas reclama un centro cívico similar al de otras barriadas

La Asociación de Vecinos de Valdepasillas, Perpetuo Socorro y Ordenandos ha reclamado al Ayuntamiento de Badajoz un centro cívico similar al que poseen otras barriadas como Santa Marina o San Fernando, por lo que rechaza la ubicación de esta infraestructura en el centro social proyectado en los antiguos cines Puente Real.



El colectivo ha afirmado en una nota que “existen muchas diferencias” entre los centros sociales y los centros cívicos, por lo que no entiende que “se quieran mezclar” las características funcionales y administrativas que se disponen en los primeros con las dotaciones de los centros cívicos.



En este sentido, ha recordado que existe “terreno dotacional” suficiente en Valdepasillas para construir un centro cívico.



Señala que si el Ayuntamiento quiere dotar parte del espacio de los antiguos cines a una oficina administrativa donde se presten funciones del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), la barriada no tiene nada que objetar, "pero no se puede pretender confundir a los vecinos hablando de una dotación para toda la población que comprenden La Paz y Valdepasillas”.



A su juicio, los centros cívicos son espacios donde se realizan infinidad de funciones y servicios, de promoción social y cultural, de lucha contra las desigualdades, de integración social y de servicios donde se presta asesoramiento y se concretan espacios dentro de la diversidad social y cultural a la que tienen derecho los ciudadanos por vivir en una ciudad.



Por ello, señala que “debe decidir si quiere tener unos barrios con dotación y contenidos abiertos a una ciudad de futuro y de servicios administrativos cercanos a los ciudadanos, o si quiere seguir parcheando, sin cubrir las necesidades de un barrio con un gran crecimiento poblacional”.



Por otro lado, el colectivo ha lamentado que “aún no haya respuesta” a la construcción de un párking en la barriada, dotación “a la que se comprometía” el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera (Cs), en su programa de gobierno.



Esta infraestructura “es hoy una necesidad urgente por el crecimiento del parque de vehículos, por la ingente cantidad de servicios administrativos y de gestión que se han creado y por el número de empresas en la barriada”.