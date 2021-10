Uno de cada dos brotes en Extremadura no tiene casos activos ni contactos

Uno de cada dos brotes actuales por coronavirus en la región, que actualmente es de 62, no tiene casos activos ni contactos, aunque siguen bajo vigilancia, según datos de la Consejería de Sanidad.



Extremadura tiene actualmente 62 brotes de coronavirus, 18 menos que hace una semana, lo que supone una reducción del 22,5 %, de los que 31 no tienen casos activos ni contactos, aunque siguen bajo vigilancia.



Los 31 brotes restantes suman 196 casos activos, un 54 % menos que hace siete días cuando la cifra era de 426, y 556 contactos, una cifra que hace una semana se elevaba a 1.276.



De los 62 brotes, 12 se localizan en centros sociosanitarios y hospitales, siete de ellos sin casos ni contactos. Los brotes que no tienen casos activos ni contactos en seguimiento siguen como brotes activos porque, a pesar de que todos los casos y contactos asociados tienen alta epidemiológica, aún no han pasado los 28 días sin nuevos casos que dicta el protocolo para poder considerarlos cerrados.



Asimismo, de los 62 brotes, 21 se ubican en el Área de Salud de Badajoz (11 sin casos ni contagios), 13 en el de Cáceres (seis sin casos ni contagios), 3 en el de Coria, 10 en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena (seis sin casos ni contagios), 2 tanto en el Área de Llerena-Zafra como en Navalmoral de la Mata, 7 en el de Mérida (cinco sin casos ni contagios) y 4 en el de Plasencia.