La unidad de psiquiatría infantil de Badajoz atiende 65 ingresos en su primer año

La Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Materno Infantil de Badajoz ha atendido un total de 65 ingresos de pacientes procedentes de distintos puntos de la comunidad autónoma durante su primer años de actividad.



La supervisora de la unidad, María Jesús Norberto, ha afirmado este lunes a los medios que este servicio surgió como consecuencia de la mayor demanda de atención en cuanto a problemas de salud mental en la población infanto-juvenil, una situación que debe afrontarse de forma especializada.



En concreto, se trata de patologías “a nivel agudo” relacionadas con el trastorno de conducta alimentaria, principalmente anorexia de tipo restrictivo; problemas conductuales con riesgo de autolesión o problemáticas de trastorno mental, ha señalado.



Estas situaciones precisan de ingreso pues “las características de la psicopatología así lo requiere en ese momento, al no poder ser contenida ni a nivel familiar ni a través de los recursos comunitarios”.



El tiempo medio de ingreso en la unidad se sitúa en unos 23 días, con una ocupación media este primer año en torno al 70 por ciento, según ha explicado.



La unidad atiende a menores de hasta 14 años, aunque “también se abre el ingreso a jóvenes de 15 años de una forma funcional, ya que en la actualidad no hay recursos en la comunidad para atender las patologías agudas del grupo de población entre 15 y 18 años”, ha apuntado.



Durante este periodo, el servicio ha podido atestiguar que cada vez se atienden problemas de tipo conductual a edades más tempranas, entre otros motivos, por la incidencia de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, ha destacado.



No obstante, no son muchos los casos atendidos por el hecho exclusivo de la adicción a las nuevas tecnologías, ha añadido.



En esta línea, la responsable de la Unidad, María Teresa Martínez, ha comentado que uno de los trabajos que se realizan es la "enseñanza respecto a la forma de relacionarse con los medios telemáticos que existen en la actualidad”.



A nivel global, Martínez ha destacado la evolución “positiva” de las personas atendidas y ha abogado por que se pueda contar tras el alta con dispositivos "como hospitales de día”.



La unidad realiza además múltiples iniciativas para humanizar esta atención, como la elaboración por parte del grafitero pacense Alejandro Pajuelo “Chino” de tres murales.