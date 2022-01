La UEx tiene 250 alumnos confinados por coronavirus

La Universidad de Extremadura (UEx) cuenta a fecha de este jueves con 250 alumnos confinados por coronavirus, de los que 173 son positivos y el resto contactos estrechos, unos números que “a efectos de pandemia” están por debajo “de la media social real”, ya que la institución regional tiene 20.000 alumnos.



Así lo ha indicado el rector de la UEx, Antonio Hidalgo, que ha afirmado que a tenor de estos números y si se tiene en cuenta que en el actual periodo de exámenes (que sumarán 21 días) se realizarán exámenes en 4.000 asignaturas diferentes, faltan dos o tres alumnos por prueba.



En el caso de estos estudiantes, el hecho de que puedan realizar posteriormente los exámenes “no es una facilidad, es una obligación” a tenor de las directrices estatales.



En el actual periodo de exámenes, la Universidad cuenta con un sistema por el que los alumnos comunican su situación si han resultado ser positivos o están confinados, casos donde “como institución, se les aconseja que no vengan” pues “se prefiere que no acudan al examen a que ayuden a la difusión de la enfermedad”.



En este sentido, las mismas indicaciones estatales expresan que el covid no puede nunca representar una imposibilidad de realizar el examen para el alumno, de ahí que puedan efectuar las pruebas cuando finalicen su periodo de confinamiento, siempre acordándose con el profesor respectivo.



Hidalgo ha aconsejado además a que “cuando llegue el momento de pedir justificación" hay que entender que el alumno es responsable de la comunicación del confinamiento y dado cómo está el servicio público de salud sería razonable pensar que no se podrán conseguir justificaciones documentales de la situación de covid por parte del estudiante...”.



Ante esta situación “de que quizá no se pueda conseguir registro documental del parte de enfermedad de los estudiantes”, pidió en la institución “amplitud de miras, para no añadir más presión a todo el sistema", ya de por sí en unos difíciles “límites de trabajo”.



Hidalgo ha destacado que, pese a la incidencia de la pandemia, la Universidad “está funcionando razonablemente bien y con normalidad” tras el parón navideño.