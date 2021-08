La UEx escala y se sitúa entre las 601-700 mejores universidades del mundo

La Universidad de Extremadura sube un tramo de 100 posiciones en el Ránking de Shanghai respecto al año pasado y se sitúa entre las 601 y 700 mejores universidades del mundo y entre las 18-21 mejores de España, según esta clasificación académica elaborada anualmente por la Universidad de Jiaotong (China).



En una nota, la institución educativa extremeña ha explicado que en el año 2019 se encontraba en el puesto 801-900, y en 2020 en el 701-800.



Para establecer esta categorización, el Academic Ranking of World Universities (ARWU), "Ránking Académico de Universidades del Mundo", utiliza seis indicadores objetivos para clasificar las universidades del mundo.



Según destaca, la UEX ha obtenido "significativas" puntuaciones en indicadores relativos tanto al número de investigadores altamente citados seleccionados por Clarivate Analytics como en el número de artículos publicados en Nature and Science y el total de artículos indexados en Science Citation Index-Expanded y Social Science Citation Index en 2020.



El rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, ha asegurado que los datos y el avance demuestran el esfuerzo realizado por nuestros investigadores y personal de administración y servicios para seguir avanzando y posicionando a la institución extremeña en el ámbito internacional.



El Academic Ranking of World Universities fue publicado, por primera vez, en junio de 2003 por la Universidad Jiao Tong de Shanghai, China, y se actualiza anualmente.



Desde 2009, el Ranking ARWU ha sido publicado y validado por la consultora ShanghaiRanking.



Esta consultora es una organización totalmente independiente que trabaja en el análisis de educación superior y no está subordinada legalmente a ninguna universidad o agencia gubernamental lo que le confiere el amplio reconocimiento mundial atribuido a esta ordenación.



En total, se clasifican más de 2.000 universidades y se publican las 2.000 mejores.