Tenis, pádel y atletismo se podrán practicar desde mañana en La Granadilla

El Ayuntamiento de Badajoz ha confirmado este lunes que mañana procederá a la apertura de las instalaciones deportivas de La Granadilla para que los aficionados al atletismo, tenis y pádel puedan hacer uso de las pistas, algo que está permitido desde hoy con la Fase 1 de la desescalada.

El alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado en una rueda de prensa que mañana será La Granadilla la primera en volver a la actividad y después lo harán, paulatinamente, los demás espacios que tengan la posibilidad de usarse para deporte individual en lugares abiertos.

Una de las normas de funcionamiento es la obligación de solicitar cita previa de las pistas de atletismo, tenis o pádel, ha apuntado.

Tendrá un aforo máximo de unas 25 personas y será exclusivo para el deporte individual, salvo aquellos casos en los que sea necesario el entrenador o monitor.

"Vamos a empezar a ver cómo funciona este engranaje de este sistema absolutamente novedoso", ha indicado.

Además, ha advertido de que no van a estar abiertos ni vestuarios ni zonas de servicio; todo aquello que no está permitido por la norma porque no garantiza la higiene