Suárez Illana sobre Cataluña: "Los sueños "no se imponen"

El presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, ha defendido este miércoles en relación la independencia de Cataluña que los sueños "se comparten" pero "no se imponen", al tiempo que que ha aseverado que no "puede permitir" que alguien en dicha Comunidad Autónoma diga que "se tiene que saltar la Constitución y la ley" por una "ensoñación" que ni conoce ni comparte.

"No le puedo negar a estos jóvenes que sueñen y que piensen en una España distinta a las que nos dejaron nuestros padres o la que le podemos dejar nosotros, todo el mundo tiene derecho a soñar y todos los sueños son legítimos", ha señalado Suárez Illana, que ha citado a su padre, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, quien "tuvo el sueño de la democracia y lo escribió".

Así, ha recalcado, todos tienen "derecho a soñar con una España distinta", aunque ha advertido: "si quieres una España distinta cumple las leyes que tienes, no podemos permitir que alguien en Cataluña, en una sociedad plenamente democrática como la española que ha transitado como digo sin romper las leyes de la dictadura y la democracia, me venga a decir que se tiene que saltar la Constitución y la ley porque nos quieren llevar a una ensoñación que ni siquiera conocemos, mucho menos compartimos".

"Los sueños, como bien nos enseñó mi padre, se comparten no se imponen", ha defendido Adolfo Suárez Illana en un acto en el Hotel Zurbarán de Badajoz ante unas 450 personas en el que, junto al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, han presentado al candidato del PP a la reelección a la Alcaldía de Badajoz en las próximas elecciones municipales, Francisco Javier Fragoso.

OBJETIVOS COMUNES Y SACRIFICIOS PERSONALES

En su intervención, el presidente de la Fundación Concordia y Libertad ha apelado al espirítu de la transición, cuando se utilizó una fórmula "tan sencilla como complicada" como decía su padre y que pasaba "por ser capaces de fijar objetivos comunes para todos" y de "aceptar sacrificios personales para cumplir esos objetivos".

De esta forma ha defendido dicho periodo como "un triunfo" y un "abrazo de perdón" basado "en la viva memoria de las atrocidades que cometimos todos, los de un lado y los del otro" antes, durante y después de la Guerra Civil.

"Ese abrazo de perdón que se dieron nuestros abuelos hoy no hay nieto legitimado para deshacerlo, me niego a que un chaval hoy que no ha conocido, ni vivido el odio, intente inculcarnos a una sociedad que está construida sobre la concordia, el entendimiento y la renuncia a los intereses personales me vengan a imponer el odio otra vez", ha expuesto.

De igual modo, ha hecho hincapié en que se le hace "complicado" poder "digerir las llamadas al odio, a la discordia, a este enfrentamiento a través de la Ley de Memoria Histórica", en relación a lo cual ha prometido que se va a presentar y va a haber "muy pronto" una Ley de Concordia en el Congreso "precisamente para acabar con todo este tipo de problemas".