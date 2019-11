Sonido Extremo estrena una obra de Raquel García-Tomas

La formación Ensemble Sonido Extremo ofrecerá un concierto este sábado dentro del "XI Ciclo de Música Actual de Badajoz" con el estreno absoluto de la obra "Look, sweetie, I found my old projector!... and a bunch of movies", de la compositora y videoartista barcelonesa Raquel García-Tomás.

Sonido Extremo, integrado por músicos extremeños "comprometidos con la música actual" y dirigido por Jordi Francés, interpretará además "Tiempo suspendido", también de Raquel García-Tomás, el "Concierto de Cámara" de György Ligeti, y el "escasamente interpretado" Septeto de Alfred Schnittke.

Todas las piezas del programa "tienen en común la difícil relación entre el tiempo y el sonido, un asunto fundamental para la composición contemporánea", señalan los organizadores en nota de prensa.

"Look, sweetie, I found my old projector!... and a bunch of movies" es un encargo de la Sociedad Filarmónica de Badajoz a García-Tomás, que ganó el "Premio El Ojo Crítico en Música Clásica 2017" y ha estrenado el pasado marzo en el Teatro Real de Madrid la ópera "Je suis narcissiste".

Esta nueva creación de la compositora española es una continuación en la línea y formato de su anterior trabajo, "Tiempo suspendido".

En esta ocasión ha compuesto una obra de cámara con dos movimientos que incluye vídeo y electrónica, empleando como material visual vídeos caseros de los años 40 y 50 grabados en Súper 8, sin sonido, que la compositora manipula buscando la sincronización de las imágenes con el discurso musical del Ensemble y la electrónica, así como el diálogo de estos con el público.

Desde su creación en 2009, Ensemble Sonido Extremo ha actuado en "los más importantes ciclos y festivales", como el "Ciclo 20/21" del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), la "Quincena Musical Donostiarra", o las "Xornadas de Música Contemporánea" de Santiago de Compostela, entre otros.

"La formación mantiene una estrecha relación artística con algunos de los más importantes compositores españoles, fruto de la cual han surgido proyectos que van más allá del habitual estreno", se ha explicado.

Ensemble Sonido Extremo está dirigido artísticamente por Jordi Francés.