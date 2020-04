Solidaridad: Hosteleros de Badajoz cocinarán 250 menús diarios para familias necesitadas

Nace en Badajoz la Plataforma COCINAMIENTO SOLIDARIO, formada por un grupo de profesionales del sector de la hostelería con el fin de cocinar y dotar de un menú diario a las familias que menos recursos tienen en la ciudad de Badajoz.

Esta actividad integra a la administración local, AAVV, diferentes organizaciones de carácter social, así como a diferentes negocios locales, tratando de paliar la necesidad de los ciudadanos que la soliciten, y no cuenten con otras ayudas para la alimentación diaria.

A partir de este miércoles se empezarán a repartir estos menús (unos 250), que se harán llegar con el apoyo y ayuda de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz y la colaboración de "numerosas empresas del municipio, que aportan desde alimentos a material higiénico-sanitario".

Los colaboradores actuales de COCINAMIENTO SOLIDARIO son:

- Concejalía Servicios Sociales Ayto. Badajoz.

- Banco de Alimentos.

- D.O. Dehesa de Extremadura

- D.O. Pimentón de la Vera.

- Gruponet. Facility Services.

- Quimicel.

- Granja el Cruce.

- Come y Calla Catering.

- Corte de Espín.

- IES San Fernando: Ciclo Formativo Grado Medio Cocina y Gastronomía.

- La Casa de Los Sentidos

- Wee Diseño Creativo.

- Ranna Consultores.

- Distribuciones Carballo.

- Protección Civil.

- Fibraclim.

- Gómez Melgarejo

- Limpieza Ferrera