Los sindicatos policiales niegan un retraso de una hora tras el robo de las monedas del Museo Arqueológico de Badajoz

Los sindicatos policiales JUPOL, CEP y SPP han emitido un comunicado conjunto para responder a las informaciones sobre la actuación policial durante el reciente robo del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico de Badajoz. En el escrito, las organizaciones defienden la profesionalidad de los agentes y desmienten que los efectivos tardaran una hora en llegar al lugar de los hechos.

Llegada en minutos, no en una hora

Frente a las afirmaciones que apuntan a un retraso de más de una hora, los sindicatos aseguran que estas "no se ajustan a la realidad". Según los datos contrastados por las organizaciones, "los primeros indicativos policiales se personaron en el entorno del museo en cuestión de pocos minutos" tras recibir el aviso, siguiendo los protocolos establecidos.

El problema: la falta de llaves para acceder

El comunicado aclara que el principal obstáculo no fue el tiempo de llegada a la zona, sino el acceso al interior del recinto del museo. Al llegar a la zona de la Alcazaba, los vehículos policiales se encontraron con que el recinto estaba cerrado y ellos no disponían de las llaves para poder entrar, lo que demoró la entrada al edificio, pero no la llegada al perímetro.

Implicó la asunción de un riesgo evidente para su integridad" JUPOL

Según los sindicatos policiales, los agentes "reaccionaron con rapidez, iniciativa y un alto grado de profesionalidad". Se dividieron estratégicamente para asegurar el perímetro, y mientras unos accedían por la zona del parque de la Galera, otros tomaron medidas drásticas. En un "claro ejemplo de compromiso", algunos agentes "se vieron obligados a desprenderse de parte de su equipamiento de protección, como los chalecos antibalas, para poder franquear físicamente el acceso por debajo de la valla".

Esta maniobra, según los sindicatos, "implicó la asunción de un riesgo evidente para su integridad", ya que desconocían si los autores del robo seguían dentro y si iban armados. Por ello, las organizaciones han querido "poner en valor la profesionalidad, compromiso y capacidad de reacción de los agentes actuantes", que intervinieron con rapidez y determinación.