El sindicato PIDE exige la homologación salarial y lanza una campaña por la escolarización pública

El sindicato PIDE, mayoritario en la educación pública de Extremadura, ha lanzado una nueva campaña para promover la escolarización en centros públicos. La iniciativa, encabezada por su presidente, José Manuel Chapado, busca concienciar a las familias durante el período de presentación de solicitudes, que este año se extiende del 9 al 22 de abril.

El objetivo es defender un modelo que, según el sindicato, forma a "ciudadanos responsables, comprometidos y solidarios". Chapado afirma que los docentes están "construyendo lo que sería una educación pública de calidad de la que nos sentimos orgullosos y queremos compartir".

Estamos construyendo una educación pública de calidad de la que nos sentimos orgullosos" José Manuel Chapado Presidente PIDE

Desde Pide señalan que la campaña, que ya lleva varios años en marcha, está dando resultados. Aseguran que observan "cambios de tendencia" en zonas con presencia de centros concertados y que "cada vez hay más familias que ponen en primera opción, o en primera y segunda opción, solamente centros públicos".

Homologación salarial, en punto muerto

En paralelo, el sindicato se encuentra en un "impasse" respecto a la homologación salarial de los docentes extremeños. Las movilizaciones se paralizaron tras la "macromanifestación" de octubre del 2025, que reunió a más de 10.000 maestros y profesores en Mérida, y ahora están a la espera de la formación del nuevo gobierno en Extremadura.

La principal reivindicación es igualar los sueldos con los del resto de España, ya que los docentes son un "cuerpo nacional". A pesar de una subida de 80 euros en el complemento autonómico, Chapado denuncia que siguen siendo de los peor pagados, ocupando el puesto "tercero por la cola" de 18 instituciones.

Es indecente que una comunidad autónoma tenga a los funcionarios peor pagados de toda España" José Manuel Chapado Presidente PIDE

El sindicato esperará a ver si la medida se incluye en el acuerdo de gobierno. Si no es así, exigirán una "negociación inmediata" y no descartan "iniciar las movilizaciones" de nuevo. Chapado califica la situación de "indecente, que una comunidad autónoma tenga a los funcionarios peor pagados de toda España".