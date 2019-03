Se siguen cometiendo irregularidades en los mercadillos

Los controles realizados este fin de semana por parte de Policía Local, de forma exhaustiva en el interior del Mercadillo del Polígono El Nevero, formulándose 25 Actas Denuncia por diferentes infracciones, como las de no tener licencia, no adaptarse a la venta el producto al permiso autorizado o bien, no estar presente en dicho puesto la persona para la que fue concedida dicha autorización.