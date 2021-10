El Senado rechazó una moción del PP en busca de un pacto en torno a la Universidad

El Senado rechazó este miércoles una moción 'popular' en busca de un pacto y consenso parlamentario en torno a lo que debe ser el futuro sistema universitario y lograr su estabilidad para no estar supeditado "a los cambios de los diferentes Gobiernos".

Durante la defensa de su iniciativa, el senador del PP Francisco Javier Fragoso ha afirmado que veinte años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) "posiblemente sea necesario un nuevo texto que regule el mundo universitario pero ha de ser estable, fruto de un consenso social" y político.

Por ello, "hemos renunciado a lo que nos podía separar para buscar las bases de un gran pacto para la enseñanza superior y no crean que no nos faltan motivos para criticar el anteproyecto (de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU) pues la crítica de todos los sectores, rectores, sindicatos o estudiantes, ha sido unánime".

En la moción consecuencia de interpelación, el PP plantea desarrollar una Estrategia de Educación Superior; someter cualquier Ley de Universidades a dictamen del Consejo de Estado; revisar los sistemas de gobernanza acorde a los estándares europeos y establecer una financiación suficiente.

Durante el debate, el senador popular ha aceptado incorporar las enmiendas de sustitución presentadas por el PSOE, pero al final el grupo socialista también lo ha rechazado porque "falta una visión fundamental en la propuesta (del PP) y es que esté vertebrada por una política de igualdad de oportunidades, de ayudar a quien más lo necesita", en palabras de Carmen Torralba.

Además, "si todos los grupos de la Cámara estamos demandando la búsqueda de un mayor consenso con la comunidad universitaria para modificar la ley no podemos condicionar esos acuerdos a través de una moción, y menos cuando no tenemos un proyecto que aún no ha sido debatido", ha añadido la senadora del PSOE.

Según Fragoso, "el futuro de nuestras generaciones está en juego: ustedes eligen entre dogmatismo y confrontación o diálogo y darle una oportunidad a este acuerdo. Hay que intentar que la educación superior no esté al cambio de los diferentes gobiernos sino que haya una estabilidad".

Durante la sesión plenaria, que votará esta tarde las distintas iniciativas, la mayoría de los grupos han adelantado su posición contraria a la moción popular.

El pasado 31 de agosto, el Consejo de Ministros analizó en primera lectura el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario y actualmente están siendo debatido con los sindicatos, grupos parlamentarios y comunidad universitaria en su conjunto.

Texto íntegro de la batería de medidas de la moción del GPP:

1.- Desarrollar una Estrategia de Educación Superior.

2.- Revisar los sistemas de Gobernanza de las Universidades acorde a los estándares europeos.

3.- Facilitar las alianzas de universidades mediante programas específicos, ya sean nacionales o internacionales, especialmente los referidos a las Universidades Europeas.

4.- Establecer un programa de Fortalecimiento Institucional en las Universidades junto a los agentes del Sistema de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el contexto de los fondos Nextb Generation.

5.- Establecer un sistema de financiación de las universidades suficiente, junto a un sistema robusto de rendición de cuentas.

6.- Someter cualquier Ley de Universidades a dictamen del Consejo de Estado.