San Isidro se renueva en Badajoz: caminata solidaria, tortillas y nuevos costaleros para la romería

La Romería de San Isidro Labrador de Badajoz se celebrará los próximos 16 y 17 de mayo en el Parque de Tres Arroyos con un programa cargado de novedades. Entre las nuevas actividades destacan la I Caminata Solidaria 'Redescubre Tres Arroyos', el I Campeonato de juegos infantiles tradicionales y el I Concurso popular de tortilla de patatas. Estas iniciativas se suman a la incorporación de nuevos costaleros y hermanos a la cofradía, que en 2026 celebrará su 70º aniversario.

El programa ha sido presentado en el Ayuntamiento de Badajoz por la secretaria de la Cofradía de San Isidro Labrador, Verónica Crespo, junto a los concejales de Cultura, José Antonio Casablanca, y de Parques y Jardines, Rubén Galea. Casablanca ha expresado su deseo de que la ciudadanía participe masivamente en esta tradición cultural, tan arraigada en la ciudad y en Extremadura, extendiendo la invitación a pacenses y vecinos de localidades cercanas.

Un parque en estado envidiable

Por su parte, Rubén Galea ha subrayado la importancia de la romería para poner en valor el Parque Periurbano de Tres Arroyos, un espacio natural protegido de más de 400 hectáreas que forma parte de la Red Natura 2000. El concejal ha asegurado que el parque se encuentra en un estado "absolutamente envidiable ahora mismo en plena primavera" y ha detallado las mejoras recientes, como un nuevo parque de calistenia y seis nuevos merenderos. Además, ha confirmado que se realizarán los habituales trabajos de desbroce y reparación de caminos de cara a la celebración.

El resurgir de la cofradía

Verónica Crespo ha explicado que la romería de 2026 marca el inicio de una nueva etapa para la cofradía, que ha comenzado un proceso de renovación interna. El objetivo es que San Isidro "vuelva a ser esa romería de antaño", como se recordaba en los años 80 y 90. Se busca que las familias regresen al parque para redescubrir este entorno natural "privilegiado" y disfrutar de unos días de convivencia intergeneracional.

Que vuelva a ser esa romería de antaño"

El sábado 16 de mayo, el programa incluye tres actividades principales. La I Caminata Solidaria 'Redescubre Tres Arroyos' tendrá un recorrido circular de 5 kilómetros y la inscripción, de 5 euros, se destinará a la Asociación Oncológica Extremeña. También se celebrará el I Campeonato de Juegos Infantiles Tradicionales, con propuestas como las carreras de saco o el juego de la silla, y el I Concurso Popular de Tortilla de Patatas, seguido de una degustación gratuita y una barbacoa popular. La jornada concluirá con una misa y la toma de posesión de la nueva junta directiva.

Europa Press Rueda de prensa en el Ayuntamiento

El domingo, los actos comenzarán con una misa extremeña cantada por la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz. A continuación, se impondrán las medallas a los nuevos hermanos y tendrá lugar la procesión de San Isidro por el campo. Crespo ha destacado que "por fin" cuentan con una cuadrilla de costaleros que se han hecho hermanos para que el santo "luzca" por Tres Arroyos. El día finalizará con la entrega de premios de los concursos del sábado.

La cofradía necesita nuevas manos"

Finalmente, Verónica Crespo ha hecho un llamamiento a los pacenses, explicando que la cofradía necesita "nuevas manos" y busca personas que deseen comprometerse para "mantener y ampliar nuestras tradiciones". El objetivo es asegurar que la romería siga "viva por muchos años". Actualmente, la hermandad cuenta con 69 miembros, a los que se sumarán 21 nuevos este fin de semana, en un año especial en el que se conmemoran 70 años de historia que se celebrarán en otoño.