Roban el Tesoro de Villanueva de la Serena: desaparecen 149 monedas de oro del Museo de Badajoz

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha sufrido esta madrugada el robo de 149 monedas del conocido Tesoro de Villanueva de la Serena. Según ha informado la Junta de Extremadura, los autores accedieron al edificio por la parte trasera, donde forzaron una reja y rompieron violentamente la vitrina que contenía las piezas.

Amplio despliegue policial

La zona permanece acordonada con un amplio despliegue de la Policía Nacional. Mientras, la Policía Científica se encuentra en el interior del museo realizando la inspección técnica para recabar pruebas. El director del museo interpondrá una denuncia siguiendo el protocolo establecido.

La Policía Nacional ha confirmado que el aviso del servicio de vigilancia del museo se recibió a las 6:00 horas, pero al llegar al lugar, los ladrones ya no se encontraban allí. Por su parte, la Junta de Extremadura ha precisado que el centro "cuenta con vigilancia permanente y cumple con las medidas de seguridad exigidas". El museo permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso.

Museo Arqueológico de Badajoz

Un tesoro hallado en 1987

El Tesoro de Villanueva es un histórico conjunto monetario hallado el 11 de noviembre de 1987 durante unas obras en el antiguo Cine Rialto de Villanueva de la Serena. Las 149 monedas de oro, acuñadas entre 1772 y 1822 en cecas como Madrid, México, Lima o Sevilla, pertenecen a los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.

Tras su hallazgo, las monedas fueron declaradas de dominio público y entregadas a la Junta de Extremadura. Sin embargo, en 1989 se acordó su depósito provisional en el Ayuntamiento, una situación que se ha prolongado durante casi cuarenta años. Finalmente, la Consejería de Cultura culminó el proceso para su depósito definitivo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, que a partir de ahora sería el encargado de su custodia y difusión.