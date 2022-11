Ricardo Leal (Cristian Lay) asciende hasta el puesto 60 de la lista Forbes

El presidente del Grupo Industrial Cristian Lay, Ricardo Leal, ha ascendido desde el puesto 86 al 60 en la Lista Forbes de 2022 publicada este jueves y en el que aparecen las cien mayores fortunas de España.



El empresario natural de Jerez de los Caballeros (Badajoz), aparece con un patrimonio de 450 millones de euros frente a los 300 que aparecía en la lista de 2021.



En su conjunto, las grandes fortunas españolas han visto cómo su patrimonio se ha reducido un 7 %, hasta los 143.000 millones, por la guerra en Ucrania, la inflación, el alza de las materias primas y la energía, así como la política de tipos de interés y "la inminente recesión", según la lista Forbes publicada este jueves.



Esta pérdida patrimonial se traduce en que cada millonario ha reducido de media su cartera en 286.301 euros al día.



A pesar de la caída del patrimonio, los cinco primeros de la lista -Amancio Ortega y su hija Sandra (Inditex); Rafael del Pino (Ferrovial); Juan Roig (Mercadona) y Juan Carlos Escotet (Banesco) concentran casi la mitad del total de las grandes fortunas, el 48,6 % o 69.300 millones.



Amancio Ortega consolida su liderazgo con 53.500 millones, aunque su fortuna se reduce un 20,15 % frente a los 67.000 millones de 2021, equivalente ahora a la suma de los 27 españoles que le siguen en la lista; su hija Sandra, única mujer entre los cinco primeros, atesora 5.400 millones, un 14 % menos que el pasado año.



"Es más rentable ser propietario de Inditex que de Facebook", comenta a Efe el presidente y editor de Forbes España, Andrés Rodríguez, quien considera "muy difícil" entrar en la lista de los más 100 ricos de España, ya que se trata en muchos casos de fortunas familiares en un país sin grandes empresas emergentes o tecnológicas.



El presidente de Ferrovial, con 3.800 millones, se mantiene en la tercera posición, por delante del presidente de Mercadona, que es el cuarto con 3.400 millones; y de Escotet, también presidente y máximo accionista de Abanca, que es el quinto y cuenta con 3.200 millones.



Escotet es el único de las cinco primeras fortunas que ha visto aumentado su patrimonio en un 18 %.



El presidente y editor de Forbes en España señala también que los grandes ricos del país son, al mismo tiempo, los grandes empleadores.



Daniel Maté, accionista de la minera Glencore, escala a la sexta posición con 3.100 millones y desbanca a Juan Abelló, con 2.800 millones.



Dentro del top 10, destaca el ascenso del presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxá, cuya fortuna se ha duplicado hasta los 2.700 millones de euros, y asciende catorce posiciones, de la vigésima segunda a la octava.



LAS MAYORES SUBIDAS Y LAS INCORPORACIONES



La subida más fuerte del año en la lista Forbes está protagonizada por Carmen y Luis Riu, propietarios y principales ejecutivos de Riu Hotels, que pasan del puesto 91 al 45 al doblar su fortuna, de 300 a 650 millones.



La entrada más significativa en la calificación ha sido la del consejero delegado de la empresa de energías renovables EiDF, Fernando Romero, que se ha colocado directamente en el puesto 34 por la revalorización de su compañía en bolsa.



Este año el listado cuenta con 19 incorporaciones con una riqueza media de 400 millones, con lo que suman un total de 7.550 millones. Entre las novedades, además de la mencionada de Fernando Romero, destaca la de Primitiva Renedo junto a Dolores y Josefa Ortega, accionistas de Inditex.



También se suman los hermanos Josep, Óscar y Meritxell Vall, propietarios del grupo cárnico Vall Companys; Joan Font, presidente del grupo de supermercados Bon Preu y Simón Pedro Barceló, copresidente del grupo Barceló, que retorna a la lista Forbes en el puesto 61 de los más ricos de España.



LAS 75 MUJERES MÁS RICAS



Por primera vez, Forbes España publica la lista de las 75 mujeres más ricas de España, una clasificación que incluye 34 nombres que no están presentes dentro del listado de las 100 grandes fortunas.



La riqueza de esas 75 mujeres es de 37.450 millones de euros, lo que supone una media de 500 millones por cabeza, lo que contrasta con la fortuna de los 75 hombres más ricos, que suman 116.400 millones o 1.550 millones cada uno, tres veces más.



Por regiones, Madrid es la que más mujeres millonarias aporta al listado, con 16 fortunas que suman 10.950 millones.



MADRID, A LA CABEZA DE LAS GRANDES FORTUNAS



Madrid cuenta con 35 oriundos que acumulan un total de 35.900 millones de euros. Como curiosidad, Forbes destaca la subida de más de 20 posiciones de Nieves y Daniel Entrecanales, accionistas de Acciona, y la incorporación de David Ruiz de Andrés, fundador de Grenergy Renovables, con una fortuna de 600 millones.



Cataluña es la segunda región con más ricos, 29, con una riqueza media de 605 millones. Después le siguen Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana.



En las últimas posiciones se encuentran Cantabria, La Rioja y Navarra que no cuentan con ninguna fortuna en la lista de los 100 españoles más ricos.



EL IMPERIO DE RAFA NADAL



A pesar de no figurar entre los 100 más ricos, Rafa Nadal es el deportista español con más patrimonio y se queda a las puertas de entrar en la lista con 250 millones de euros, seguido de Fernando Alonso, con 225 millones; Sergio Ramos, 180 millones; Andrés Iniesta y David de Gea, 125 millones y Gerard Piqué, con 100 millones.



En el mundo de la cultura, la baronesa Carmen Thyssen aparece entre las veinte fortunas más importantes del país, con un patrimonio de 1.300 millones de euros, y veinte puestos más abajo, el cantante Julio Iglesias, con 700 millones, un 6,6 % menos. EFE