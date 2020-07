Repunte de contagios en Extremadura: 9 casos confirmados de Covid19 en las últimas horas

La Dirección General de Salud Pública ha notificado hoy 9 casos positivos de Covid 19; 7 pertenecientes al Área de Salud de Badajoz, 1 al de Llerena-Zafra y 1 al de Mérida. Los positivos de Badajoz no tienen relación con ninguno de los brotes notificados, 2 de ellos corresponden a zonas de salud de fuera de la capital, otros 3 son contactos estrechos en agrupación familiar de un positivo notificado el pasado domingo y donde no se ha respetado el aislamiento ordenado por Salud Pública, por lo que se les ha instado a la obligatoriedad de dicho aislamiento. Los otros 2 casos son independientes. Los 35 contactos que suman estos 7 casos están ya en seguimiento epidemiológico.

Salud Pública recuerda que las medidas adoptadas ante un caso positivo son de cumplimiento obligatorio y que, en caso de no respetarse, la autoridad sanitaria tiene competencia para imponerlas por otros medios.

En la última jornada se han detectado 149 casos sospechosos y se han descartado 148. Hay 1 paciente ingresado en el Hospital de Campo Arañuelo, mientras que el paciente ingresado en Plasencia ha recibido el alta epidemiológica. Se han dado además otras dos altas en el Área de Navalmoral de la Mata, lo que hace un total de 4.349 pacientes curados.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD



El Área de Salud de Badajoz notifica 62 casos sospechosos y ha descartado 43. Notifica 7 casos positivos, ninguno de ellos pertenece a los tres brotes en seguimiento. A día de hoy, se ha levantado el aislamiento a 53 pacientes de los brotes de Badajoz, lo que deja un registro de 25 casos activos y 127 pacientes en seguimiento. Hay 506 pacientes curados.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado 28 casos sospechosos y ha descartado 32. Hay 1.942 pacientes curados.

El Área de Salud de Mérida detecta 16 casos sospechosos y ha descartado 13. Notifica 1 caso positivo cuyos 16 contactos ya se encuentran en seguimiento. Tiene 401 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha notificado 12 casos sospechosos y ha descartado 15. No tiene pacientes ingresados por Covid al recibir el alta epidemiológica la persona que recibía atención en el hospital placentino. Hay 603 pacientes curados.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena registra 10 casos sospechosos y ha descartado 16. Ha dado 345 altas epidemiológicas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 8 casos sospechosos y ha descartado 7. Hay 1 paciente hospitalizado en planta. Hay 310 pacientes curados, 2 nuevas altas del brote que tiene a día de hoy 12 casos activos en aislamiento.

El Área de Salud de Coria ha notificado 7 casos sospechosos y ha descartado 7. Tiene 194 pacientes curados.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 6 casos sospechosos y ha descartado 15. Notifica 1 caso positivo, prequirúrgico, cuyos 16 contactos ya están en seguimiento. Tiene 48 pacientes curados.